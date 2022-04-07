Bugüne Kadar Keşfedilmiş En Yaşlı Galaksi Tespit Edildi

Bilim insanları, dört güçlü teleskop yardımıyla yaptıkları 1.200 saatlik gözlemin ardından insanlığa en uzak galaksiyi keşfettiklerini açıkladı. Galaksi, Dünya'mızdan 13,5 milyar ışık yılı uzakta olmasıyla keşfedilen en eski galaksi olarak kayıtlara geçti.

Sonsuz evrenin yalnızca gözlemleyebildiğimiz kısmı bile bize her gün yeni sürprizler sunuyor. ‘Yalnızca gözlemleyebildiğimiz’ dediğimiz, çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılı olan bu alanda bilim insanları, bu kez içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’ne en uzak galaksiyi keşfetmeyi başardı. Galaksi hakkında edinilen ilk bilgilerse oldukça ilgi çekiciydi.

Bilim insanlarının yeni keşfi olan ve ‘HD1’ olarak isimlendirilen yeni galaksinin Dünya’dan 13,5 milyar ışık yılı uzakta olduğu açıklandı. Galaksinin tipi ve özellikleri hakkında henüz net bulgular bulunmazken, paylaşılan diğer bir bilgiye göre bu galaksi, Büyük Patlama’dan hemen hemen 330 milyon yıl sonra meydana geldi. Yani galaksi, bulunduğumuz evren için fazlasıyla yaşlı.

700 bin obje arasında yalnızca sönük kırmızı bir noktaydı:

Günümüz teknolojisi, ne yazık ki HD1 gibi uzak galaksileri detaylı şekilde gözlemlememize hatta bu galaksileri tespit etmemizi halen tam anlamıyla mümkün kılmıyor. Zira evrendeki en parlak gök cisimleri olan kuasarlar bile böylesine bir mesafede parlaklığını evrenin karanlığında kaybediyor. HD1’ın keşfi, toplamda dört güçlü optik ve kızılötesi teleskop sayesinde gerçekleşti.

Galaksi, Subaru Teleskobu, VISTA Teleskobu, Birleşik Krallık Kızılötesi Teleskobu ve Spitzer Uzay Teleskobu ile yapılan 1.200 saatlik gözlem sonrasında kendisini gösterdi. Galaksiyi ele veren şey, bu kadar uzak mesafelerdeki galaksilerin sahip olması beklenen kırmızılıktı. Yaklaşık 700 bin objenin arasında beliren bu kırmızı ışık, bilim insanlarında heyecan yarattı.

Bilim insanları, çok yakında kullanıma girecek ve evrenin ilk anlarını araştırmakla yükümlü olacak James Webb Uzay Teleskobu’yla bu galaksi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi planlıyor.