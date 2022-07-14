James Webb Uzay Teleskobu, İnternetin Yeni 'Meme' Malzemesi Oldu: İşte Yapılan Eğlenceli Paylaşımlar

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Geçtiğimiz gün ilk renkli fotoğraflarını insanlığa sunan James Webb Uzay Teleskobu, internetin yeni 'meme' malzemesine dönüştü. İnternette teleskop ve çektiği görüntü hakkında pek çok eğlenceli paylaşım yapıldı.

Yıllar süren ertelemelerin ardından NASA, evrenin ilk ışıklarını yakalamayı hedefleyen James Webb Uzay Teleskobu’nu 25 Aralık 2021’de fırlattı. Uzay teleskobu, fırlatıldıktan haftalar sonra artık ömrü boyunca gözlem yapacağı konuma ulaştı ve ilk gözlemlerini yapmaya başladı. Geçtiğimiz gün ise teleskobun çektiği ilk renkli görüntüler paylaşıldı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk renkli görüntüler hepimizi mest etmeyi başarırken, elbette aynı zamanda hem kendisi hem de görüntüleri, internetin yeni ‘meme’ malzemesi oldu. NASA’nın paylaştığı fotoğrafla birlikte James Webb teleskobu ve görüntüler hakkında birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Gelin, son günlerde internet gündemini meşgul eden James Webb için yapılan paylaşımlara bakalım.

James Webb Uzay Teleskobu ve görüntüleri, internetin meme malzemesi oldu:

10 yıl geciken şaka:

james webb hubble

"Bu meme'i yapmak için en az 10 yıl bekledim."

Uzay aslında her gün oturduğumuz bir yermiş:

james webb

"Kütleçekimsel merceklenmeye hayran kaldım! Bu kadar netlik ve renk görmeyi hiç beklemiyordum."

Başka bir yerden de gözüküyormuş:

james webb

"James Webb'in fotoğrafını bir yerlerde gördüğümden emindim."

Üstüne bile basıyor olabilirmişiz:

"Sonunda geldi! Evrenin bugüne kadarki en derin ve net kızılötesi görüntüsü."

Hatta kendi uzayınızı bile yapabilirsiniz:

james webb

Bir yerlerden tanıdık geliyordu zaten..

james webb

Bi anda Hubble'ı unutur olduk:

james webb

2001: Uzay Yolu Macerası'nda anlamlandıramadığımız, Teletabilerin her gün karşılaştığı o manzara da görüldü:

james webb

"James Webb Uzay Teleskobu'ndan sarsıcı yeni fotoğraf."

Yeni fotoğraflar sadece meme değil, ticari kâr için de kullanılacak elbette:

james webb

"James Webb Teleskobu'nun fotoğrafını gördükten sonra puzzle üreticileri"

Gelişemeyen tek teknoloji:

james webb

"4,6 milyar ışık yılı uzalıkta / 3 metre uzaklıktaki güvenlik kamerası"

Çok yakında Xiaomi:

james webb

"Sen bir teleskopsun Harry"

james webb

Birçoğumuz için James Webb'in anlamı:

james webb

"Bilim için 10 milyar dolarlık teleskop / 10 milyar dolarlık arka plan makinesi"

Biraz da abartmışlar tabii:

james webb

"Sen vs. endişelenmemen gerektiğini söylediği teleskop"

Sonuçta, Hubble'ın hakkını hiç yememek gerek:

"James Web'in ne kadar iyi olduğunu gördükçe Hubble'ın kendi zamanına göre ne kadar muhteşem olduğunu o kadar takdir ediyorum."
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