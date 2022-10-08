Şu ana kadar bazı bölgelerde ciddi destekler gören kripto para madencilerini önümüzdeki dönemde zor günler bekliyor. Pek çok ülke, enerji krizinden çıkış yolunda kripto madencilerinin enerji tüketimini düzenlemek için önlemler almayı planlıyor.

Kripto para madenciliği sık sık yüksek enerji tüketimi ile suçlanıyor. Hatta bazı raporlara göre Bitcoin madenciliğinin getirisi, çevreye olan götürüsünden az olabiliyor. Ukrayna-Rusya Savaşı gibi etmenlerden dolayı kapıda olan enerji krizinin de kripto para madencilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Başta bazı Avrupalı devletler olmak üzere pek çok ülke, kripto para madenciliğini kısıtlama ya da verilmiş olan ayrıcalıkları kaldırma yoluna gitmeyi düşünüyor.

Daha önce kripto para madencilerine vergi indirimi sağlayan Norveç hükümeti, aldığı yeni bir kararla bu indirimi kaldırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ülkenin Maliye Bakanı Tygve Slagsvold Vedum, kararın mantığını “Şu anda, 2016 yılında veri merkezlerine daha düşük vergi oranları sunduğumuz zamandan, enerji pazarı açısından tamamen farklı bir durumdayız. “ şeklinde açıkladı.

Enerji krizi, madenciliğe verilen vergi avantajlarını sorgulatıyor

Pek çok bölgede şu anda enerji tedariği açısından yoğun bir baskı var. Bu durumun da enerji fiyatlarını arttırdığını söyleyen Vedum, “Bu enerjiye kamu için ihtiyacımız var. Hükümet bu nedenle (indirim) düzenlemesine devam etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Aslında bütün kripto paralar madencilikle üretilmiyor. Bazı kriptolarda proof-of-stake anlayışı hakim ve bu sistem daha farklı bir mantıkla çalışıyor. Yine de elektriğin madencilik için mi yoksa işletme için mi kullanıldığını ayırabilecek bir yöntem bulunmadığından, daha önceki bazı girişimlere rağmen madencilik yapılan sistemler düzenlenebiliyor.

Daha önce de ABD’de Beyaz Saray’dan gelen açıklamalarda kripto madencilerinin en düşük çevresel etkiye neden olacak şekilde düzenlenmesi gerekliliği ifade edilmişti. Avrupa Birliği de kripto paraların enerji tüketimini denetlemeyi amaçlayan bazı kuralları yürürlüğe koymak için adımlar atmıştı.