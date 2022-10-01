Bitcoin ve kripto para destekçilerinin en temel argümanlarından biri olan çevrecilik argümanı, yeni araştırmalar ile birlikte eski sağlamlığını kaybetmiş gözüküyor. Yapılan araştırmalara göre Bitcoin'in çevreye etkisi olumsuz yönde ilerliyor.

Kripto paralar ilk çıktığından bu yana en önemli savunma noktalarından biri Bitcoin kullanımının çevreci olduğu ve iklim üzerinde olumlu etkisi olduğu idi. Son çalışmalara göre Bitcoin madenciliği, altın çıkarma, petrol çıkarma ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi iklime zararlı sektörlerle aynı seviyede yer alıyor.

Scientific Reports adlı dergide yer alan bir araştırmaya göre kripto para madenciliği gittikçe daha sürdürülebilir hale gelmiyor. Hatta tam aksi doğrultuda giderek büyük çevre sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Bitcoin'in astarı yüzünden pahalıya geliyor

Araştırmacılardan Profesör Benjamin Jones, yaptığı basın açıklamasında Bitcoin madenciliğinin zaman içerisinde daha sürdürülebilir hale geldiğine dair hiçbir bilgi olmadığını açıkladı. Jones, açıklamasında "Aksine, sonuçlarımız tam tersini savunuyor: Bitcoin madenciliği gittikçe daha kirli ve zaman içerisinde iklime daha zararlı oluyor." ifadelerini kullandı. Öyle ki Bitcoin madenciliği, .çevreye en olumsuz etki eden sektörler olan petrol çıkarma ve kırmızı et yetiştiriciliği kadar yıkıcı olabiliyor.

Araştırmacıların açıklamalarına göre 2016-2021 arasında bir dönem, Bitcoin madenciliği yapmak çevreye verdiği zararı karşılamaya yetmeyecek derecede düşük kazanca neden oluyordu. Zira kripto para piyasaları bu dönemde oldukça kırılgandı. Ayrıca Bitcoin işlemlerinin gerektirdiği elektrik miktarı da tek bir coin başına 126 kat artış göstermişti.

Öte yandan bu bulgular kesin olarak kripto paraların çevre açısından kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Örneğin Ethereum yakın zamanda proof-of-work sisteminden daha çevreci olan proof-of-stake sistemine geçiş yapmıştı. Bitcoin de benzer bir çözüm üretebilir.