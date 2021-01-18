YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet sonucu takipçilerinin eleştiri bombardımanına maruz kaldı. Batur, söz konusu tweette sarışın kadınlar ile esmer kadınlar için tuhaf bir karşılaştırma ve benzetmede bulundu.

Türkiye’nin en fazla tartışılan ve aynı zamanda en fazla aboneye sahip YouTuber’ı olan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet ile özellikle kadın takipçilerinin tepkisini çekti. “Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki tofaşa bakmak gibi…” ifadelerini kullanan Batur, söz konusu ifadeleri nedeniyle fazlasıyla eleştirildi.

Söz konusu paylaşıma gelen eleştirilerden bazıları, Enes Batur’un kendi zevklerini ifade ederken başkalarına karşı kırıcı ifadeler kullandığını dile getirirken; bazıları da Enes Batur'un kendisinin de gerçekte esmer olduğunu, saçını sarıya boyayarak sarışın gibi görünmeye çalıştığını belirtti.

Enes Batur'un tepki çeken tweeti

Enes Batur'un tweetine gelen bazı yanıtlar