Yetişkinlikte Kansere Neden Olabilecek Bir Gen Keşfedildi

Anne karnındaki embriyonun gelişiminde rol oynayan kritik bir gen keşfedildi. Araştırma sonuçlarına göre söz konusu gen, bazı bebeklerin neden anormal fiziksel özelliklerle (engellerle) doğduklarını veya bazı yetişkinlerin neden kanser gibi hastalıklara sahip olduğunu açıklayabilir.

İnsan embriyoları, anne karnında gerçekleşen bir dizi karmaşık hücresel süreç sonrasında gelişiyor. El ve ayaklar, baş, saçlar, gözer ve daha pek çok uzuv ya da organımız bu süreçler sonunda meydana geliyor. Anne karnındaki bu heyecan verici gelişim aşamalarına odaklanan yeni bir araştırma sonucunda keşfedilen gen, hem engelli ya da fiziksel anormalliklere sahip bebek doğumlarına hem de yetişkinlikte yaşanabilen kanser gibi kritik hastalıkların sebebine ışık tutabilir.

Embriyoların gelişmesini sağlayan hücresel süreçlerde yaşanan kimyasal reaksiyonlara “sinyal yolağı” adı veriliyor. Bu sinyal yolakları, embriyo hücrelerindeki molekülleri aktif ederek embriyonun gelişmesini sağlıyor. Pek çok organ ve uzvun gelişmesini sağlayan çok sayıda sinyal yolağı var ve bunlardan en önemlisi, embriyo gelişiminin ana düzenleyicisi “Hedgegog yolağı” olarak biliniyor.

Keşfedilen gen embriyonun bir bebeğe, bebeğin de bir yetişkin insana dönüşme sürecinin tamamında etkili:

Keşfin ardından Cnpy4 adı verilen söz konusu genin, yukarıda da bahsettiğimiz sinyal yolaklarından birisi olan Hedgegog yolağındaki hücresel gelişimlerde rol oynadığı söyleniyor. Hedgegog yolağı, insan embriyosunun anne karnındaki gelişimiyle başlıyor ve doğumdan sonra insanın yetişkinleştiği dönemde de ona eşlik ediyor.

Araştırmayı düzenleyen bilim insanları, laboratuvar ortamındaki fare embriyolarında yer alan Cnpy4 genini mutasyona uğratıp fazladan el ve ayak parmaklarıyla doğduklarını gözlemlediler. Hatta bazı bebek farelerin omurgalarında, kaburgalarında fiziksel anormallikler de tespit edilir.

Sonuçlar kanseri daha doğmadan engellemek ya da ilerleyen yıllarda daha kolay tedavi etmek için kullanılacak:

ABD’nin Los Angeles kentinde yer alan Cedars-Sinai Araştırma merkezinde yapılan çalışmalar, kanserin daha bebekler doğmadan ya da yetişkinliklerinde engellenebilmesi için uygun bir yol gösteriyor. Ancak Cnpy4 isimli gen henüz yeni keşfedildiği için kansere ya da fiziksel anormalliklere neden olan kısımları modifiye edildiğinde ne gibi sonuçlar doğuracağı bilinmiyor.