Enola Holmes, Netflix Rekorlarını Kırıyor

Warner Bros. tarafından bir kenara atıldıktan sonra Netflix'in yayın haklarını aldığı Enola Holmes, oldukça güçlü bir çıkış yapmayı başardı. Film, 4 gün boyunca 78 ülkede en çok izlenen film olmayı başardı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi abonelikli dizi, film izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix, kendi orijinal yapımlarına milyonlarca dolar harcamaya devam ediyor. Netflix, ayrıca çıkardığı film sayısı ve filmlere ayırdığı bütçelerle dev Hollywood stüdyolarına da kafa tutmaya devam ediyor.

Ancak platformun en çok izlenen yapımı en çok para harcadığı filmler olmayabilir. 150 milyon dolarlık 6 Underground, 70 milyon dolarlık The Outdated Guard, 65 milyon dolarlık Extraction, 85 milyon dolarlık Venture Energy ve 250 milyon dolarlık The Irishman'e kıyasla daha ufak ölçekli bir film olan Enola Holmes, Netflix'in en çok izlenen orijinal filmi olabilir.

Enola Holmes, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımı olabilir

Mart ayından bu yana en yüksek çıkışı yapmayı başaran Enola Holmes, dünya genelindeki 78 ülkede en çok izlenen film olmayı başardı. Flixpatrol verilerine göre 24 Eylül'de çıkış yapan film, çıktığı yapığı gün 78 ülkenin tamamında en çok izlenen 10 yapım arasına girmeyi başarırken 76'sında en çok izlenen film oldu. Film; 25, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde de 78 ülkenin tamamında en çok izlenen film olmayı başardı.

Netflix'in şu ana kadar en çok izlenen filmi, bu sene nisan ayında çıkan ve başrolünde Chris Hemsworth'ün yer aldığı Extraction filmi. Film, ilk dört haftasında 90 milyon izlenmeyi geçmeyi başarmıştı. Enola Holmes'ün henüz beş gün önce yayınlanmaya başladığını düşünecek olursak Exraction'ı geçmesi oldukça muhtemel.

Film, ünlü dedektif Sherlock Holmes'ün kız kardeşi Enola Holmes'ün kayıp annesini aramasını ve kaçak bir lorda yardım etmesini konu alıyor. Genel olarak eleştirmenler tarafından beğenilen film, izleyenlerden de geçer not almayı başardı. Peki, siz Enola Holmes'ü izlediniz mi? Film hakkındaki fikirleriniz neler?