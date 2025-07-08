Epic Games'ten ilginç bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz yıl Google ve Samsung'a yönelik açtığı bir davayı geri çekti. Yapılan açıklamaya göre Epic Games, Samsung ile anlaşmaya vardı. Ancak anlaşmanın detayları bilinmiyor.

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Epic Games'in Google ve Samsung'a açtığı bir davadan bahsetmiştik. Epic Games, bu dava kapsamında Samsung ile Google'ın kapalı kapılar ardında iş birliği yaptığını ve Android telefonlarda Google Play Store ile Samsung Galaxy Store dışındaki kaynaklardan indirmeleri otomatik olarak engellendiğini ileri sürmüştü. Epic Games'e göre Google ile Samsung'un bu sözde iş birliği, Epic Games Store uygulamasının kullanımını zorlaştırıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Epic Games, davanın Samsung'a yönelik kısmını geri çektiğini duyurdu. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, konuyla ilgili açıklamasında "Tarafların görüşmeleri sonrasında Samsung'a karşı açtığımız davayı geri çekiyoruz. Samsung'un Epic'in endişelerini ele alacağı için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Epic Games ile Samsung'un nasıl anlaştığı bilinmiyor

The Verge ve TechCrunch gibi haber kaynakları, konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için hem Epic Games hem de Samsung ile iletişime geçti. Ancak her iki taraf da arka planda nasıl bir anlaşma yaptıklarına dair konuşmayı reddetti. Bu ilginç çünkü Epic Games, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile de davalık olmuş ve işi sonuna kadar götürmüştü. Hatta bu dava Epic Games'in lehine sonuçlandı.

Bu arada; Epic Games'in Google'a yönelik davası hâlâ devam ediyor. Bu dava kapsamında Epic Games, Google Play Store'un tekel hâle geldiğini ileri sürdü. Hatta mahkeme heyeti de bunu kabul etti. Ancak Google, davayı sonradan temyize götürdü. Bugün bile devam etmekte olan temyiz sürecinin nasıl sonuçlanacağı şimdilik belli değil.