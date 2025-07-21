Oyuncuların her yıl dört gözle beklediği Yaz İndirimleri dönemi büyük bir heyecanla başladı. Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.
Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren en iyi co-op oyunları listeledik.
Epic Games Yaz İndirimleri'nden alabileceğiniz co-op oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL (-%70)
|Satisfactory
|559 TL
|391,30 TL (-%30)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|437,25 TL (-%75)
|Ranch Simulator
|40 TL
|8 TL (-%80)
|Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|299,80 TL (-%80)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (-%90)
|Survive on Raft
|76 TL
|53,20 TL (-%30)
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL (-%75)
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|129,90 TL (-%90)
|Tom Clancy's The Division 2
|749 TL
|187,25 TL (-%75)
|Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
|1.249 TL
|249,80 TL (-%80)
|World War Z Aftermath
|520 TL
|192,40 TL (-%63)
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|577,17 TL (-%67)
|Risk of Rain 2
|70 TL
|23,10 TL (-%67)
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