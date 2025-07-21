Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games Yaz İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi co-op oyunları listeledik.

Oyuncuların her yıl dört gözle beklediği Yaz İndirimleri dönemi büyük bir heyecanla başladı. Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler co-op oyunlar da bulunuyor.

Co-op oyunlar dendiğinde akla direkt sinir küplerine girdiğimiz ama aynı zamanda bir o kadar da eğlendiğimiz oyunlar geliyor. Biz de sizler için arkadaşlarınızla ve sevgilinizle oynayabileceğiniz Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren en iyi co-op oyunları listeledik.

Epic Games Yaz İndirimleri'nden alabileceğiniz co-op oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL (-%70) Satisfactory 559 TL 391,30 TL (-%30) The Crew Motorfest 1.749 TL 437,25 TL (-%75) Ranch Simulator 40 TL 8 TL (-%80) Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 299,80 TL (-%80) Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (-%90) Survive on Raft 76 TL 53,20 TL (-%30) Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (-%75) Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 129,90 TL (-%90) Tom Clancy's The Division 2 749 TL 187,25 TL (-%75) Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 1.249 TL 249,80 TL (-%80) World War Z Aftermath 520 TL 192,40 TL (-%63) Mortal Kombat 1 1.749 TL 577,17 TL (-%67) Risk of Rain 2 70 TL 23,10 TL (-%67)

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