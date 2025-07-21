Oyunlar konusunda yılın en çok beklenen dönemi geldi çattı. Her bir platformda sıra sıra yaza özel indirimlerin başladığını görüyoruz. Epic Games’in geçen hafta başlattığı Yaz İndirimi de bunlardan biri. Hâlâ TL’yi para birimi olarak kullanması nedeniyle oyuncuların gönlünde taht kuran platformun kampanyasında yüzlerce oyun %90-95’lere varan oranda indirime girmiş durumda.
Epic Games Yaz İndirimi’nde tabii ki hikâyesiyle sizi içine çekecek oyunlar da indirime girdi. Biz de fiyatı düşen bu tür oyunları sizler için derledik. Bu oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız ve oyun bittiğinde çok üzüleceksiniz. Eğer oyun bulamıyorsanız kesinlikle göz atmanızı öneririz.
Epic Games Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunlar:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL (%75)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.199,20 TL (%20)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL (%50)
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.199,20 TL (%20)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|Ghost of Tsushima Director's Cut
|1.499 TL
|1.004,33 TL (%33)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|829 TL
|165,80 TL (%80
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL (%10)
|Alan Wake 2
|912 TL
|364,80 TL (%60)
|It Takes Two
|1.199 TL
|359,99 TL (%70)
|Death Stranding Director's Cut
|329 TL
|131,60 TL (%60)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.099,99 TL
|419,99 TL (%80)
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL (%85)
Epic Games Yaz İndirimi, 31 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdan diğer listelerimize de göz atmayı unutmayın.