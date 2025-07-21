Epic Games'in Yaz İndirimi kampanyasında birçok iyi hikâyeli oyun da indirime girdi. Biz de oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız bu oyunlardan fiyatı düşenleri derledik.

Oyunlar konusunda yılın en çok beklenen dönemi geldi çattı. Her bir platformda sıra sıra yaza özel indirimlerin başladığını görüyoruz. Epic Games’in geçen hafta başlattığı Yaz İndirimi de bunlardan biri. Hâlâ TL’yi para birimi olarak kullanması nedeniyle oyuncuların gönlünde taht kuran platformun kampanyasında yüzlerce oyun %90-95’lere varan oranda indirime girmiş durumda.

Epic Games Yaz İndirimi’nde tabii ki hikâyesiyle sizi içine çekecek oyunlar da indirime girdi. Biz de fiyatı düşen bu tür oyunları sizler için derledik. Bu oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız ve oyun bittiğinde çok üzüleceksiniz. Eğer oyun bulamıyorsanız kesinlikle göz atmanızı öneririz.

Epic Games Yaz İndirimi’nde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunlar:

Epic Games Yaz İndirimi, 31 Temmuz TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdan diğer listelerimize de göz atmayı unutmayın.