Epic Games’in geçtiğimiz günlerde başlayan Yaz İndirimi, 31 Temmuz gününe kadar devam edecek. Kampanya kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar ulaşan oranda indirimler sunuluyor. Fiyatı düşen oyunlar arasında multiplayer (çok oyunculu) yapımlar da bulunuyor.
Bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi kapsamında fiyatı düşen online oyunlara bakacağız. Bu oyunları ister arkadaşlarınızla, isterseniz de yalnız başınıza dünyanın herhangi bir yerinden insanlarla oynayabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan gelin fiyatı düşen multiplayer oyunlara birlikte göz atalım.
Epic Games Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen online oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|GTA V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL (%50)
|Red Dead Online
|499 TL
|249,50 TL (%50)
|Skull and Bones
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Harry Potter: Quidditch Champions
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
|EA Sports FC 25
|2.599 TL
|519,99 TL (%80)
|It Takes Two
|1.199 TL
|359,99 TL (%70)
|EA Sports WRC 24
|1.799,99 TL
|539,99 TL (%70)
|EA Sports PGA Tour
|2.099,99 TL
|209,99 TL (%90)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|437,25 TL (%75)
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|577,17 TL (%67)
|Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
|999 TL
|249,75 TL (%75)
Epic Games Yaz İndirimi, 31 Temmuz 2025 TSİ 18.00'e kadar devam edecek. İndirim kapsamında fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Etkinlik kapsamındaki diğer oyun listelerimize de göz atmayı unutmayın.