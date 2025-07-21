Epic Games Yaz İndirimi'nde Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar

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Epic Games Yaz İndirimi etkinliği resmen başladı, yüzlerce oyun indirime girdi. Biz de sizler için kampanya kapsamında fiyatı düşen online oyunları derledik.

Epic Games’in geçtiğimiz günlerde başlayan Yaz İndirimi, 31 Temmuz gününe kadar devam edecek. Kampanya kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar ulaşan oranda indirimler sunuluyor. Fiyatı düşen oyunlar arasında multiplayer (çok oyunculu) yapımlar da bulunuyor.

Bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi kapsamında fiyatı düşen online oyunlara bakacağız. Bu oyunları ister arkadaşlarınızla, isterseniz de yalnız başınıza dünyanın herhangi bir yerinden insanlarla oynayabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan gelin fiyatı düşen multiplayer oyunlara birlikte göz atalım.

Epic Games Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen online oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
GTA V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (%50)
Red Dead Online  499 TL 249,50 TL (%50)
Skull and Bones 999 TL  199,80 TL (%80)
Harry Potter: Quidditch Champions 1.049 TL 209,80 TL (%80)
EA Sports FC 25  2.599 TL 519,99 TL (%80)
It Takes Two  1.199 TL 359,99 TL (%70)
EA Sports WRC 24  1.799,99 TL 539,99 TL (%70)
EA Sports PGA Tour 2.099,99 TL 209,99 TL (%90)
The Crew Motorfest 1.749 TL 437,25 TL (%75)
Mortal Kombat 1 1.749 TL 577,17 TL (%67)
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction 999 TL  249,75 TL (%75)

Epic Games Yaz İndirimi, 31 Temmuz 2025 TSİ 18.00'e kadar devam edecek. İndirim kapsamında fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Etkinlik kapsamındaki diğer oyun listelerimize de göz atmayı unutmayın.
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