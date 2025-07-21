Epic Games Yaz İndirimi etkinliği resmen başladı, yüzlerce oyun indirime girdi. Biz de sizler için kampanya kapsamında fiyatı düşen online oyunları derledik.

Epic Games’in geçtiğimiz günlerde başlayan Yaz İndirimi, 31 Temmuz gününe kadar devam edecek. Kampanya kapsamında her türden yüzlerce oyunda %90’lara kadar ulaşan oranda indirimler sunuluyor. Fiyatı düşen oyunlar arasında multiplayer (çok oyunculu) yapımlar da bulunuyor.

Bu içeriğimizde Epic Games Yaz İndirimi kapsamında fiyatı düşen online oyunlara bakacağız. Bu oyunları ister arkadaşlarınızla, isterseniz de yalnız başınıza dünyanın herhangi bir yerinden insanlarla oynayabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan gelin fiyatı düşen multiplayer oyunlara birlikte göz atalım.

Epic Games Yaz İndirimi'nde fiyatı düşen online oyunlar

Epic Games Yaz İndirimi, 31 Temmuz 2025 TSİ 18.00'e kadar devam edecek. İndirim kapsamında fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Etkinlik kapsamındaki diğer oyun listelerimize de göz atmayı unutmayın.