Başarılı iş insanlarının kariyerleri boyunca gururla andıkları kararları ve başarıları olduğu kadar büyük pişmanlıkları da var. Bu içeriğimizde, Erikli Su’nun eski sahibi Hasan Aslanoba’nın en büyük pişmanlığı Tazedirekt’ten bahsedeceğiz.

Başarılı bir iş insanı, olarak tanınan Hasan Aslanoba, Türkiye'de Erikli Su markasıyla büyük bir başarı yakalamıştı.

Aslanoba, bu başarısının ardından organik gıda sektörüne ilgi duymuş ve insanlara daha doğal ürünler sunma hayaliyle yola çıkarak 2014 yılında Tazedirekt’i kurmuştu.

Tazedirekt, tüketicilere sağlıklı ve organik ürünler sunmayı amaçlıyordu.

Aslanoba, organik ve doğal ürünlere olan yoğun talebi fark ederek ve bu alandaki boşluğu 2014 yılında kurduğu Tazedirekt ile doldurmayı amaçlamıştı.

Bu amaca ulaşmak için çiftlikler kurdu ve sağlıklı ürünlerin doğrudan müşterilere ulaştırılmasını sağlayan bir platform inşa etti.

Tazedirekt o kadar başarılı oldu ki kısa sürede “love brand” yani çok sevilen bir marka olmayı bile başardı.

Ancak bu hikâye, başlangıçtaki büyük umutlara ve güçlü finansal desteğe rağmen beklenmedik bir sonla noktalanarak onun en büyük pişmanlığı olacaktı.

Aslanoba’nın hayali, Tazedirekt’i Türkiye’nin geleneksel perakende sistemine meydan okuyan ve hızla büyüyen bir sağlıklı gıda pazarını dönüştürmekti.

Fakat finansal hesaplamalardaki hatalar ve yüksek operasyon maliyetleri, bu hayalin gerçekleşmesinin önünde büyük bir engel oluşturdu.

Aslanoba, Tazedirekt’te beş yıl boyunca zarar etmeyi bile göze almıştı.

Kendisinin bu konudaki ifadeleri ise şu şekilde; “Karlılığı yakalamak için 4-5 yıl zarar etme riskini göze almıştım, ancak bütçelediğim zarar ile gerçekleşen zarar arasında büyük uçurum oluşmaya başlamıştı. Kesin kapatmaya karar vermeden önce, kar/zarar tablolarında çok farklı senaryolar çalıştım, ancak çıkış yolu bulamadım. Sonunda şah-mat olduğuma karar verip hızlıca kapatma kararımı uyguladım.”

Kâr etmek için öngördüğü süredeki kabullenilen zararın bile oldukça ötesine geçilmesi artık geri dönülmez bir noktaya gelindiğinin göstergesiydi.

Bunlara ek olarak, özellikle sebze-meyve gibi ürünlerdeki yüksek fire oranları, dağıtım maliyetlerinin sürdürülemez seviyelere ulaşması ve kârlılığı artırma girişimlerinin yetersiz kalması gibi faktörler, Aslanoba’nın hayalini giderek ulaşılması imkânsız bir hedefe dönüştürmüştü.

Ayrıca, Aslanoba’nın teknoloji sektöründeki deneyim eksikliği ve yönetimsel açıdan alınan yanlış kararlar da Tazedirekt’in başarısının önünde engel oluşturan faktörlerdendi.

Bu doğrultuda Aslanoba şunları söylüyor; “Tazedirekt için çok çalıştığım ve uğraştığım halde, sürekli zamanımı alan başka işlerimden kopamamak ve sonuçta odak eksikliğim önemli bir sorundu. Ayrıca, bir teknoloji girişimcisi olarak yeteneklerim henüz test edilmiş değildi ve buna rağmen e-ticaretin en zorlu alanı olan taze gıdayı hedeflemiştim. İyi bir ekip kurarım, onlara liderlik ederek başarılı olurum varsayımı hiç tutmadı.”

Tüm bu olumsuz faktörlerin ardından Tazedirekt 2016 yılında kapatıldı.

Kapatılmasının ardından yaklaşık 1 yıl sonra Migros tarafından satın alınarak yeniden açılan Tazedirekt, Aslanoba’nın büyük umutlarla başladığı macerasının net bir şekilde sona erdiğini gösterdi.

Aslanoba, bu deneyimin ardından girişimci kimliği yerine yatırımcı olarak kalmayı tercih edeceğini belirtti ve Tazedirekt’in iş fikrine ne olursa olsun çok inandığını ekledi.

Özetle, Tazedirekt Aslanoba için değerli bir ders niteliği taşırken, Türkiye’deki girişimciler için ilham verici ve aynı zamanda uyarıcı bir örnek olmayı başardı.

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