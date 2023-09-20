Google Chrome'a yeni bir "resim içinde resim" modu geliyor. Bu yeni özellik, sekmeler arası destek verecek. Kullanıcı, aynı ekranda hem YouTube videosu izleyip hem de internette dolaşabilecek.

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip internet tarayıcısı Google Chrome, kullanıcıların hoşuna gidecek yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Yıl sonuna kadar kararlı sürüm ile tüm kullanıcılara ulaşması beklenen yeni özellik, Google Chrome'un tamamına "resim içinde resim" özelliği getiriyor. Bir süredir YouTube gibi bazı platformlarda zaten kullanılabilen özellik, ilerleyen dönemde yeni sekmeler için kullanılabilecek.

YouTube'daki resim içinde resim modunu bilirsiniz. Bir tarayıcıdan YouTube'a girer ve video oynatılırken sağ altta bulunan "mini oynatıcı" seçeneğini aktifleştirirseniz, resim içinde resim modunu kullanmaya başlarsınız. İşte bu özellik, çok yakında Google Chrome'un tamamı için kullanılabilir olacak. Böylece YouTube bir video izlerken başka bir sekmeye geçiş yaptığınızda video, ekranın bir köşesinde oynatılmaya devam edilecek.

Google Chrome'un yeni özelliği işte böyle görünecek:

Google Chrome için hazırlanan yeni özelliği sizler için bir konsept tasarım olarak hazırladık. Bu bağlamda; YouTube'un orijinal resim içinde resim modunu alıp, Webtekno'nun ana sayfası üzerine yerleştirdik. Yaklaşmakta olan yeni özellik, çok büyük olasılıkla buna benzer bir görsel deneyim sunacak. Yani bir yandan YouTube'da video izlerken, diğer tarafta gezinti yapabileceksiniz.

Edinilen bilgilere göre Google Chrome'un yeni resim içinde resim özelliği Windows 11, Windows 10, macOS ve ChromeOS işletim sistemlerinde kullanılabilir olacak. Haberimizin başında da dediğimiz gibi bu yeni özellik, birkaç ay içerisinde kullanıcılara ulaşacak.