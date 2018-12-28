Erzurum'da 68 Çeşit Değerli Taş ve Maden Bulundu

Erzurum Valiliği ile büyükşehir belediyesinin ortaklaşa düzenlediği projede, aralarında sadece ABD'nin Kolorado eyaletinde çıktığı iddia edilen Rainbow (Gökkuşağı) Taşı'nın da bulunduğu 68 adet değerli maden ve taş keşfedildi.

Atatürk Üniversitesi Gemoloji Bilimi öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Çil ile Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, Erzurum’un yeraltı zenginliklerini gün ışığına çıkardı. Erzurum’un siyah kehribarı olarak bilinen Oltu Taşı haricinde, toplamda 68 çeşit yeraltı maden envanteri çıkarıldı.

Bulunan yeraltı zenginlikleri Emel Çatal lisesinde sergilenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu cevherlerin değerlendirilmesi amacıyla bölgede fabrika kurulması için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Çıkarılan madenlerin Oltu Taşı’ndan daha değerli olduklarına inandıklarını söyleyen Oğuzhan Türk, “Erzurum ve çevre ilçelerinde yaptığımız araştırmada çok değerli taşlara rastladık. Öyle ki bunların içinde sadece ABD'nin Colorado eyaletinde olduğu iddia edilen rainbow taşını Pasinler ilçesinde bulduk. Volkanik ve yüzde 95'i cam olan gökkuşağı taşı genelde spa salonlarında dekor veya takı olarak kullanılmakta.” dedi.

Doç. Dr. Volkan Çil ise değerli taşların yanında organik boyanın ham maddesinin de bulunduğunu dile getirirken, fabrikaların kurulup bu taşların ve toprağın işlenmesi gerektiğini dile getirdi.