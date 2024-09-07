Eski model ya da yüksek kilometredeki bir otomatik vitesli araba almadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Gelin adım adım inceleyelim.

Otomatik vitesin özellikle trafiğin yoğun olduğu şehirlerde büyük bir rahatlık olduğu bir gerçek. Ancak herkesin bütçesi sıfır ya da 1-2 yaşında otomatik vitesli bir otomobil almaya yetmeyebiliyor.

Peki ikinci el ve yaşı, kilometresi yüksek bir otomatik vitesli otomobil alıyorsak nelere dikkat etmeliyiz?

İkinci bir el araba almadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri aracın servis geçmişi.

Çünkü bu bize şanzımanı hakkında da pek çok bilgi verebilir.

Otomatik vites bakımları ne sıklıkla yapılmış, yetkili servis mi yoksa özel bir serviste mi yapılmış, muhakkak kontrol edilmeli. Bu nedenle satıcıya mutlaka aracın geçmiş bakım ve servis bilgilerinin sorulması ve kontrol edilmesi gerekir.

Almayı düşündüğünüz otomobille mutlaka bir test sürüşü yapın.

Test sürüşü esnasında da vites geçişlerini dikkatle inceleyin. Vites değiştirirken bir sarsıntı ya da vuruntu hissetmemelisiniz. Aynı zamanda yine vites kolunun pozisyonunu değiştirirken kilitlenme vb durumlar olmamalı, geçişler kolayca yapılmalı.

Test sürüşünde aracı tüm koşullarda denemek de şart.

Test sürüşünde aracı farklı hızlarda ve koşullarda (düz yol, yokuş, dur-kalk trafikte) kullanın. Şanzımanın her durumda sorunsuz çalıştığından emin olmanız gerekiyor.

Yağ sızıntıları da arıza işaretlerinden biri olabilir.

Aracın altına bakarak şanzıman tarafında herhangi bir kaçak ya da sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer yağ sızıntısı görüyorsanız, şanzıman contası ya da diğer bağlantılarda bir sorun olabilir.

Eski araçlarda elektriksel arızalara hâliyle daha çok rastlanıyor.

Eğer aracın gösterge panelinde vitesin konumunu gösteren bir simge varsa, vites kolunun gerçek pozisyonuyla uyuşuyor mu kontrol edin. Yani vites kolu P’deyse, araç göstergesi de P’yi göstermeli.

Tabii ki bu kontrollerle birlikte muhakkak bir uzman görüşü almak, yani aracı expertiz servislerine götürmek, olmazsa olmazlardan. Expertizlerin sahip olduğu OBD, yani araç arıza tespit cihazları, otomatik vitesle ilgili o an ya da daha önce yaşanmış sorunları size gösterebilir.

Kaynaklar: AutoSA, OPET, Car and Driver

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