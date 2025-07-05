Reddit'te yapılan bir paylaşım, eski bir Tesla Model Y'nin "Juniper" kod adlı yeni Model Y'ye dönüştürüldüğünü gösterdi. Modifiyenin Çin'de yapıldığı düşünülüyor.

Tesla, çok beklenen “Juniper” kod adlı makyajlı Model Y otomobilini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Tasarım başta olmak üzere önemli değişikliklerle gelen araç, ülkemizde de satışa sunulup büyük ilgi görmüştük. Hatta şirket, yoğun ilgi nedeniyle 4-31 Temmuz tarihleri arasında her gün stokların yenilenerek sipariş verilebileceğini açıklamıştı.

Şimdi ise yeni Model Y ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Reddit’te yapılan bir paylaşım, bir kişinin veya kişilerin ilk nesil Tesla Model Y’yi yeni Tesla Model Y’ye dönüştürdüğünü gösterdi. Araç, platformda büyük ilgi topladı.

Eski Model Y böyle yeni Model Y’ye dönüştürüldü

Paylaşılan görsellere baktığımızda ön taraftan eski Model Y’nin yenisini aratmayacak şekilde değiştirildiğini görebiliyoruz. Yeni şerit şeklinde farlar gibi Juniper’in birçok tasarım detayı bu araca yansıtılmış. Arka taraf şimdilik aynı duruyor ancak paylaşıma göre ilerleyen zamanda arka taraf da yeni nesile uyumlu şekilde değiştirilecek.

Maalesef bu araçla ilgili herhangi bir bilgi yok. Nerede yapıldığı bilinmiyor ancak yorumlara göre Çin’de gerçekleştirilmiş olabilir. Ayrıca fiyatının ne kadar olacağı gibi konular da paylaşılmamış. Yani yalnızca elimizde bu görseller var. Yine de modifiye sektörünün ne kadar ilerlediğini ve eski araçların yenilerine çok benzer şekilde dönüştürülebildiğini görebiliyoruz. Tabii ne kadar mantıklı orası tartışılır. Zaten yorumlarda da birçok kişi böyle bir tasarıma ne gerek olduğunu sorgulamış.