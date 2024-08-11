Eski Twitter Başkanından X'e 20 Milyon Dolarlık Dava

2015-2020 yılları arasında şu anki ismi X olan Twitter'da başkanlık yapan Omid Kordestani, şirkete dava açtı. Eski yönetici, şirketi hakkı olan 20 milyon dolar ödemeyi yapmamakla suçluyor.

Elon Musk yönetimindeki X, Twitter olduğu zamanlardan kalma bir durumdan dolayı çok büyük bir davayla karşı karşıya kaldı. 2015 yılından 2020’ye kadar başkanlık yapan Omid Kordestani, alamadığı parası nedeniyle şirkete dava açtı.

Kordestani, 2022’de Elon Musk başa geçtiği zaman da yönetim kurulunda yer alıyordu. Eski yöneticinin davası 20 milyon dolar değerinde. X’i bu parayı ödememekle suçluyor.

Eski yönetici, hakkı olan 20 milyon dolar değerindeki hisse ödemesini alamamış

Kordestani, X’e (o zamanlar Twitter) Google’daki yüksek maaşlı işini bırakıp gelmişti. İşe girerkenki maaşı ise yıllık 50 bin dolardı. Ancak buna ek olarak hisse opsiyonu da anlaşmasına dahil edildi. Yani maaşına ek olarak performans odaklı hisse ödemesi alacaktı. Bunun değeri de 20 milyon 112 bin dolar civarıydı.

Musk başa geçtiğinde bu miktarın ona ödenmesi gerekiyordu. Ancak dava dosyasına göre şirket Kordestani’nin hakkı olan bu ödemeyi yapmadı. Teknoloji devinin, eski yöneticinin 7 yıllık hizmetlerinden kazandığı hakkını yediği ifade edildi. Üstelik ortada bir anlaşma olmasına rağmen ödemenin yapılmadığı aktarıldı.

Elon Musk, şirketin başına geçtiğinden beri ilk kez bu tarz bir durum görmüyoruz. Daha önce birçok eski çalışan, kovulduktan veya ayrıldıktan sonra haklarını alamadıklarını ifade etmişlerdi. Eski CEO’su da dahil birçok yöneticinin mart ayında ödemelerini alamadıkları için 128 milyon dolarlık bir dava açtığını görmüştük. Şimdi de Kordestani bunlar arasına katıldı. Davaların nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.