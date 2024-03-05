Elon Musk, şimdilerde X olarak andığımız Twitter'ı satın aldıktan sonra kovduğu üst düzey yöneticiler tarafından mahkemeye verildi. Aralarında eski CEO Parag Agrawal'in de bulunduğu davacı taraf, 128 milyon dolar tazminat istiyor.

Attığı her adım ile birileriyle davalık olmayı başaran milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir dava ile karşı karşıya. Bu kez davacı taraf, o dönemler Twitter olarak andığımız mikroblog platformunun eski yöneticileri. Davacı taraf, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesi ile Elon Musk'tan şikâyetçi oldular.

Elon Musk'a açılan davanın tarafları, platformun eski CEO'su Parag Agrawal. Bu isimle beraber; CFO Ned Segal ile Sean Edgett ve Vijaya Gadde isimli avukatlar da Elon Musk'ın karşısında yer alıyorlar. Bir dipnot olarak hatırlatalım; Elon Musk, platformu satın aldıktan sonra bu üst düzey yöneticileri direkt kovmuştu.

Elon Musk, bu isimlere karşı ayrı bir düşmanlık güdüyor

Nedeni bilinmiyor olsa da Elon Musk'ın az önce ismini saydığımız yöneticilere ayrı bir düşmanlık güttüğü aşikâr. Mesela Musk, Avukat Vijaya Gadde ile ilgili bazı meme içerikler paylaştı ve bu yönetici ile dalga geçti. Ayrıca Elon Musk'ın, gizli kapılar arkasında bu isimler için "Hepsinin peşindeyim. Her biri ölene kadar." dediği iddia ediliyor. Mahkeme evraklarına giren bu ifadenin nedeni ise bilinmiyor.

Elon Musk, söz konusu yöneticileri kovarken "görevi ihmal" ve "kasıtlı suistimal" gibi nedenler sunmuş ve tazminatsız işten çıkarma yapmıştı. İşte davacı tarafın şikâyeti de tam olarak bunun üzerine. Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'ın kendilerine 128 milyon doların üzerinde borcu olduğunu iddia ediyorlar. Elon Musk'ın sessiz kalmayı tercih ettiği davanın nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz...