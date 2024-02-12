Football Manager oyununun espor takımı yöneteceğimiz versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz Esports Manager 2024 duyuruldu. Oyunda kendi espor takımımızın her alanda liderliğini üstleneceğiz.

Futbol kulübü yönetimi söz konusu olduğunda hepimizin aklına gelen tek bir oyun serisi var: Football Manager serisi. Espor takımlarının yönetimi için de benzer oyunlar geliştiriliyor olsa da, esporun içindeki farklı oyun türlerinden dolayı şimdiye kadar çok kapsamlı bir oyun görememiştik. Esports Manager 2024 adlı oyun, bu durumu değiştirebileceğine inanıyor. Oyunun resmî X hesabı ile birlikte oyun da duyurulmuş oldu.

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Oyunun hem logosu, hem kapak görseli hem de paylaşılan arayüzü Football Manager serisini andırıyor. Hatta yazı fontları da oldukça benzer seçilmiş durumda. Öyle ki arayüze ve kapağa bakınca "Helal olsun Sports Interactive, burayı da boş bırakmamış." diyebilirsiniz ancak bu oyunun yapımcısı, Neurona Games adlı bir firma. Firmanın geçmişinde ise başka hiçbir oyun bulunmuyor. X'te yer alan kullanıcı isimleri ise geçmişte firmanın benzer bir oyun yapmaya çalışmış olabileceğini düşündürüyor.

Oyunun Steam sayfasına baktığımızda ise Esports Manager 2024'te, var olan 100'den fazla lisanslı takımdan birinin başına geçebileceğimiz gibi kendi takımımızı da kurabileceğimizi görüyoruz. Gerçek oyuncularla gerçek organizasyonlara katılabiliyoruz. Oyunda şimdilik yalnızca bir CS:GO takımı kurabiliyoruz. Kadromuza yeni oyuncular katabiliyor, var olan oyuncularımızı geliştiriyor, bir yandan da takımın finansal yönetimini de üstlenmiş oluyoruz. Ayrıca çeşitli organizasyonları kazanmak için mücadele ediyoruz.

Oyunun şu anda belirli bir çıkış tarihi bulunmuyor.