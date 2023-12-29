En büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH), 2024 yılında hareketli bir süreçten geçecek. Dencun yükseltmesi, Bitcoin halving'i ve olası bir ETF onayı, Ethereum fiyatına pozitif etki edebilir gibi görünüyor.

Kripto para camiasının hem hacimsel hem de fiyatsal bazda en değerli ikinci üyesi olan Ethereum (ETH), hareketli bir yıla hazırlanıyor. Hizmet vermeye başladığı ilk günden beri Vitalin Buterik'in liderliğinde dur durak bilmeden çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, önümüzdeki yıl da büyük işlere imza atacaklar gibi görünüyor.

Kripto para piyasaları, uzun bir akümülasyon sürecinin sonuna gelmiş durumda. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere neredeyse tüm kripto varlıklar, son dönemlerde değerlenmeye başladılar. 2023 yılına 1.200 dolar seviyelerinde giren Ethereum fiyatı ise bu makalenin yazıldığı an itibarıyla neredeyse yüzde 100 değerlendi ve 2.358 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalardaki genel kanaat ise Ethereum için 2.000 dolarların artık kalıcı bir seviye olduğu.

Peki 2024 yılı, ETH için nasıl geçecek?

2024 yılı, başlangıç itibarıyla bile Ethereum için önemli olacak. Bunun temel nedeni, önümüzdeki ay içerisinde test edilmeye başlayacak olan "Dencun" yükseltmesi. Bu yükseltme, diğer her şeyden önce Ethereum ağının güvenliğini artıracak. Ancak yükseltme, bundan ibaret olmayacak. Blokzincir ölçeklenebilirliğini artıracak olan yükseltme; gas ücretlerinin daha makul seviyelerde olmasını sağlayıp, verimliliği artıracak.

Dencun yükseltmesi, Goerli olarak isimlendirilen test ağına 17 Ocak itibarıyla ulaşacak. Test sürecinin başlamasıyla 2. katman toplama ücretleri de düşmeye başlayacak. Ethereum'un Sepolia ile Holesky ağlarında da test edilecek olan yükseltme, en son aşamada da ana ağa entegre edilecek. Şubat ayı itibarıyla tamamlanması beklenen sürecin Ethereum fiyatı için nasıl bir etkisi olacağı şimdiden merak konusu.

Bitcoin halving'i ile ETF onayını da atlamamak gerek!

Şu ana kadar Ethereum özelinde konuşmuş olsak da kripto para piyasaları, önümüzdeki yıl genel olarak hareketli geçecek. Bunun ilk nedeni, Bitcoin (BTC) cephesinde yaşanacak olan halving. Şu sıralar her yerde gördüğünüz bu tabiri açıklayalım: Bitcoin halving'i ile madencilerin kazançları yarı yarıya düşecek. Her 210 bin blokta bir kez gerçekleşen ve Nisan - Mayıs 2024 gibi yaşanması beklenen süreç, geçmişte boğa sezonları yaşanmasını sağlamıştı. Ethereum fiyatı, bu gelişmeden etkilenecektir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çok uzun zamandır Bitcoin için ETF onayını görüşüyor. Açık konuşmak gerekirse artık SEC'in oynayabilecek hamlesi kalmadı ve Bitcoin ETF onayını verecek. Bu onay, kurumsal yatırımcıların resmî olarak BTC satın almasını sağlayacak. Yatırımcıların büyük bir heyecanla beklediği onay, aralarında ETH'nin de bulunduğu tonla kripto varlığın değerlenmesine yol açabilir.