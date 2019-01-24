BenQ'nun evde sinema keyfi yaşatacak uygun fiyatlı Full HD projeksiyonu MH535.

Yılların projeksiyon cihazı üreticisi BenQ, ev eğlence sistemleri (sinemaları) için uygun fiyatlı Full HD kaliteye sahip yeni projeksiyon cihazı MH535FHD'yi piyasaya sürdü. 15,000 saatlik lamba ömrü veren yeni cihaz, 100 inçlik bir alana net bir şekilde görüntüyü yansıtabilme özelliğine ve aynı anda iki farklı girişten görüntü alma özelliğine de sahip.

BenQ'nun ev sineması için ürettiği en güncel projeksiyon cihazı olan MH535FHD, 282 cm yüksekliğindeki bir alana görüntüyü 3600 lümen parlaklık ile oldukça yeterli bir şekilde kullanıcılara sunabiliyor. Çözünürlük olarak ise 1920x1200 ve 640x480 VGA türlerini destekleyen projeksiyon cihazı, 1.07 milyar rengi üretme yeteneğine de sahip.

Görüntü çıktısını 16:9 en-boy oranında veren MH535FHD'nin 230W'lık lambası; SmartEco modunda 15.000 saat, Eco modunda 6.000 saat ve Normal modunda 4.500 saatlik kullanımı sağlıyor. NTSC/PAL/SECAM video formatı desteğini sunan cihaz; 1.2x zoom oranına, 2 adet 1.4s HDMI girişine, 3.5mm ses giriş-çıkışlarına ve 2 watt'lık küçük bir hoparlöre sahip. BenQ'nun yeni ev sineması projeksiyonu MH535FHD, 549 dolar fiyat etiketiyle satın alınabilir durumda.