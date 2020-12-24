Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak. Plaform, yakın zamanda eski usta futbolcuların yer alacağı AYAKTENİS adlı bir programın tanıtımını gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen, kısa bir süre içerisinde seyircisiyle buluşacak. Ilıcalı, platformu genişletmek ve her türden yapıma yer verebilmek için birçok farklı anlaşmaya imza atmış durumda. Platforma yeni eklenen bir program ise özellikle futbol severlerin ilgisini çekecek türden bir yapım olacak gibi görünüyor.

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına geçecek olan Exxen, son olarak AYAKTENİS adlı bir programın tanıtımını duyurdu. Bu programda Tuncay Şanlı gibi futbol sektöründe başarılı işlere imza atmış birçok efsanevi futbolcu yer alacak.

Kadroda Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk gibi usta isimler de bulunuyor

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Exxen, açılış tarihine kısa bir süre kala bünyesinde yayınlanacak olan yapımları tanıtmaya devam ediyor. Platforma, son olarak AYAKTENİS adında, sporla ilgilenenlerin ilgisini çekecek türden bir program ekleneceği duyuruldu.

Tanıtım reklamında "Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet" ifadelerine yer verilen bu yeni programda, Galatasaray antrenörlerinden Albert Riera, Semih Şentürk, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Tuncay Şanlı, Hami Mandıralı ve Yattara gibi efsanevi futbolcular yer alacak.