Facebook, Yeni Uygulaması Discover'ı Test Etmeye Başladı

Facebook, ücretsiz veri trafiğini kullanarak internet sitelerini açmayı sağlayacak olan yeni uygulaması Discover'ı Peru'da test etmeye başladı. Yeni uygulamayla insanların ücretli veri elde edene kadar internette kalabilmeleri hedefleniyor.

Facebook Connectivity, ortakları olan Bitel, Claro, Entel ve Movistar'la birlikte Free Basics girişimi üzerine inşa edilen yeni ürünü Discover'ı Peru'da test etmeye başladıklarını açıkladı. Facebook tarafından yapılan duyuruda, Free Basics girişimi üzerinde yapılan çalışmalar sürerken sivil toplum kuruluşları ve World Wide Web Foundation gibi diğer paydaşlardan aldıkları geri bildirimler ve tavsiyeleri dinleyerek internete bağlanabilir olmayı desteklemek amacıyla Discover'ın geliştirildiği vurgulandı.

Discover, mobil operatörlerin katılımıyla günlük ücretsiz veri kullanımını değerlendirerek herhangi bir internet sitesini açmak için kullanılacak bir mobil internet ve Andorid uygulaması olarak öne çıkıyor. Tabii bu uygulamanın bazı sınırları da bulunuyor.

Discover, ücretsiz veride düşük bant genişliğini destekleyecek:

Mobil operatör ortaklarıyla sürdürülebilir bir program oluşturabilmek için Discover ücretsiz veri kullanacağı zamanlarda yalnızca düşük bant genişliği trafiğini destekleyecek. Ücretsiz veri kullanılırken video, ses ya da diğer türdeki yoğun trafikler desteklenmeyecek. Tüm internet siteleri eşit bir şekilde işlem görecek.

Facebook Connectivity, internete bağlanabilir olmanın önündeki engelleri ele almada ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini de açıkladı. Maliyet, uygunluk, altyapı eksikliği gibi zorlukların üstesinden gelebilmek için yola çıkan Discover, daha geniş bağlantı çabalarının yalnızca bir parçası.

Facebook, Discover ile birlikte kullanıcıların daha kalıcı bir biçimde internette kalabilmelerinin yolunu arıyor. Dünya çapında kullanıcılar, veri kullanımlarını iyi ayarlayamadıkları için sık sık internetsiz kalıyor. Discover, bu boşluğu doldurarak insanları yeniden veri satın alana kadar internete bağlı tutmayı hedefliyor. Facebook aynı zamanda Discover'ın kullanıcıların düzenli veri kullanımını genişletmeye ve internet kullanımını desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini de değerlendiriyor.

Facebook özellikle koronavirüs salgını sırasında insanların internete bağlı kalmasının yollarını araştırmanın önemli olduğunu vurgularken sağlık bilgilerine ve diğer kaynaklara internet üzerinden erişimin önemine dikkat çekti. Discover'ın ana sayfasında da bu kapsamda koronavirüsle ilgili sağlık kaynaklarının altı çiziliyor.