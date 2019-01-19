Facebook, kişisel verilerin izinsiz kullanımı ve gizlilik ihlali nedenleriyle bu zamana kadarki en büyük cezayı alabilir.

WSJ’ın son haberine göre ABD’li regülatörler, Facebook’un gizlilik ihlalleri sebebiyle firmaya, yeni bir rekor niteliğinde olacak bir ceza verme konusunda tartıştılar. Federal Ticaret Komisyonu’nda (FTC) tartışılan ceza, Mart ayındaki kullanıcı verilerinin kullanılmasından sonraki ilk yaptırım olacak.

Cezanın 2021 yılında Google’a verilen 22,5 milyon dolarlık cezadan çok daha büyük olması bekleniyor. FTC’nin vereceği ceza şu an için bir netlik kazanmış değil. Kaynaklara göre çalışanlar soruşturma hakkında kısaca bilgilendirildi ve uygulanacak cezanın da yakında geleceği söyleniyor. Dahası, Facebook’un ceza konusunda FTC çalışanlarıyla konuştuğu da söylentiler arasında ancak Facebook’un FTC ile bir anlaşmaya mı varacağı yoksa finansal cezayı kabul mü edeceği şu an için belirsiz.

Anlaşmaya göre Facebook’un herhangi bir kullanıcı verisine ulaşmadan ya da bu bilgileri üçüncü partilerle paylaşmadan önce kullanıcılarını bilgilendirmesi ve onların iznini alması gerekiyor. Ayrıca Facebook’un, kişisel verileri kötüye kullandığı diğer durumları da FTC’ye beyan etmesi de başka bir gereklilik.

Bu zamana kadarki en büyük ceza olması beklenen para cezasının değeri şu an için bilinmese de gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşacağız.