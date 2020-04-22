Facebook, sosyal medyayı çocuklar için daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Messenger Kids uygulamasına getireceği yeni özellikleri duyurdu. Yeni özellikler, uygulama üzerinde ebeveyn denetimini artırıyor.

Facebook, çocuklara yönelik mesajlaşma uygulaması Messenger Kids'in 70 yeni ülkede daha yayınlandığını duyurdu. Sosyal medya devi ayrıca Messenger Kids uygulamasının kademeli olarak yayınlanacak yeni özelliklerini de ortaya koydu.

Messenger Kids, koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede okulların kapanmasının ardından, çocukların güvenle iletişim kurabilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca uygulamaya gelecek yeni özellikler, Messenger Kids'in ebeveyn gözetimi altında daha güvenli kullanılmasını amaçlıyor.

Messenger Kids'in yeni özellikleri neler sunacak?

Messenger Kids'in Supervised Friending (Denetimli Arkadaşlık) adı verilen yeni özelliği bugün ABD'de kullanıma sunuldu. Ebeveynler, bu özellikle birlikte çocukların kişilerini kontrol ederek arkadaşlık isteklerini yanıtlayabiliyor veya yeni arkadaşlar ekleyip kaldırabiliyor. Ayrıca çocuklar tarafından yapılan işlemler, Messenger aracılığıyla ebeveynlere bildiriliyor.

Bir diğer yeni özellik, ebeveynlerin çocuklarını ve öğretmenler gibi güvenilir yetişkinleri grup sohbetlerine eklemelerine izin veriyor. Son olarak üçüncü özellik, ebeveynlerin çocuklarının profil adlarını ve fotoğraflarını, çocuklarının kişilerine ve kişilerinin arkadaşlarına görünür hale getirebilmelerini veya gizleyebilmelerini sağlıyor.

Facebook yeni özelliklerin çocuk gelişimi, medya ve çevrimiçi güvenlik uzmanlarından oluşan bir danışma grubu olan Youth Advisors ile birlikte geliştirildiğini belirtti. Sosyal medya devi, profesyonellerden aldığı yardımlarla platformu çocuklar için daha güvenli hale getirmeye çalışıyor.