Beyaz Saray kaynakları, Başkan Donald Trump'ın Oracle ile ByteDance arasındaki TikTok anlaşmasını kabul etmediğini açıkladı. Bu açıklamalar, TikTok'un pazar günü (20 Eylül) itibarıyla ABD'de yasaklanacağını gösteriyor. Bununla birlikte WeChat uygulaması da ABD'de yasaklanacak.

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, şu sıralar ABD hükümetinin yasaklama kararıyla gündemde. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamalarda, TikTok'un ulusal güvenliği tehdit ettiği, bu yüzden de ya ABD'li bir şirkete satılması gerektiği ya da yasaklanacağı ifade edilmişti. Açıklamaların ardından ilk etapta Microsoft, ardından da Oracle'ın adı anılmıştı. Microsoft'un aradan çıktığını zaten biliyorduk ancak gelen son haberlere göre Oracle da TikTok'un ABD operasyonlarını satın alamayacak.

Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Oracle ile TikTok arasındaki olası anlaşma şartlarını kabul etmedi. Hal böyle olunca da pazarlık yarıda kaldı. Bu gelişmeyle birlikte eğer yeni bir son dakika gelişmesi yaşanmaz ise TikTok, pazar günü itibarıyla ABD'de yasaklanmış olacak.

Mevcut koşullarda hem App Store hem de Google Play, TikTok'u ABD mağazalarından kaldıracak

Başkan Trump'ın Oracle ile ByteDance arasındaki anlaşmayı reddetmesi durumunda kullanıcılar, uygulamayı indirmek için App Store veya Google Play Store'u kullanamayacak. Eğer aksi bir durum gerçekleşmez ise TikTok'u zaten kullanan ABD'liler, yaşamlarına güncelleme olmadan devam etmek zorunda kalacaklar. Yetkililer, uygulama için erişim engeli getirirlerse bu da imkansız olacak.

20 Eylül'de yasaklanacak tek uygulama TikTok değil: WeChat de ABD pazarı dışında kalacak

ABD hükümetinin kararı, sadece TikTok'u değil WeChat'i de ilgilendiriyor. Edinilen bilgilere göre 20 Eylül'de, Çin merkezli anlık mesajlaşma uygulaması WeChat'e de yasaklama getirilecek. Bu bağlamda ABD'li kullanıcılar, pazar günü WeChat'i indirmek istediklerinde, Google Play Store ya da App Store'da bu uygulamaya da erişemeyebilirler.

Google ve Apple, bu uygulamaları telefonlardan otomatik olarak silebilir

ABD hükümeti, TikTok ve WeChat'in ülke genelindeki tüm cihazlardan kaldırmak isteyebilir. Üstelik teknik olarak böyle bir şey gerçekten de mümkün. Google ve Apple, eğer isterse kullanıcıların telefonlarından bu uygulamayı silebilir. Ancak şu ana dek ne Google ne de Apple cephesinden bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Pazar gününün ABD'deki kullanıcılar için oldukça hareketli geçeceği aşikar ancak sürecin hangi yönde evrileceğini zaman gösterecek.