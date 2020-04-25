Facebook, Zoom’un video konferans başarısından pay almak için, görüntülü konuşma imkânı sunan Messenger Rooms özelliğini duyurdu. Messenger Rooms, 50 kullanıcıya kadar video konferanslar yapmanıza olanak tanıyor.

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar Zoom başta olmak üzere çeşitli video konferans uygulamalarına yöneldi. Zoom’un hızlı yükselişinin ardından pek çok şirket, uygulamalarına yeni güncellemeler sunarak daha fazla insanın aynı anda görüntülü konuşma yapmasına olanak tanıyor. Bu firmalardan sonuncusu ise Facebook.

Facebook, “Messenger Rooms” isimli özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik, aynı anda 50 kişiyle görüntülü sohbet etmenizi sağlıyor. Messenger üzerinden oluşturulabildiği gibi haber akışları, gruplar ve etkinlikler üzerinden de oluşturulabilen video konferans odaları, 50 kişiye aynı anda görüntülü konuşma imkânı tanıyarak Zoom’a meydan okuyor.

Video konferans odasını açan kişinin, istediği takdirde oda için şifre belirleyebileceğini söyleyen Facebook, oda sahibinin aynı zamanda herhangi bir katılımcıyı görüşmeden atabileceğini de açıkladı. Bu sayede konferansa istenmeyen kişilerin girmesinin önlenmesi sağlanırken daha fazla insanın konferansa katılabilmesi, orta çaplı etkinlikler için Messenger Rooms’u daha tercih edilebilir kılıyor.

Yeni iletişim yolu: Video konferanslar

İnsanların istedikleri gibi bir araya gelip konuşamadığı edemediği bu günlerde, video konferans uygulamaları; gerek iş, gerek eğitim gerekse de arkadaş sohbeti için tercih edilmeye başlandı. Koronavirüs pandemisi ilk ortaya çıktığında video konferans yapmaya en müsait uygulama olan Zoom, bu sebeple kısa sürede kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona çıkarmıştı. Piyasadaki boşluğu gören Facebook gibi büyük şirketler ise uygulamalarına video konferans özellikleri getirerek bu pastadan kendilerine pay almak istiyorlar.