Facebook, Hint telekomünikasyon şirketi Reliance Jio'ya 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptı. Facebook, konuyla ilgili olarak bu yatırımı Hindistan'a olan bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu ve Reliance Jio ile iş birliği yaparak Hindistan'daki tüketicilerin dijital etkinliklerini artıracaklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde ve 1 milyardan fazla tüketiciye aktif olarak hizmet ediyor. Geçtiğimiz yıllarda önemli yatırımlara imza atarak Instagram ve WhatsApp gibi rakip sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarını da satın alan şirket, popülaritesini artırabilmek için tüm sınırları zorluyor.

Facebook şimdi, Hindistan'da 2016 yılından beri hizmet veren bir telekomünikasyon şirketi olan Reliance Jio'ya tam 5.7 milyar dolar yatırım yaptı. Facebook, bu hamle ile Hindistan'da artan ByteDance (TikTok'un sahibi) popülaritesini kırmak ve zirvedeki yerini korumaya devam etmek istediğini ortaya koyuyor.

5.7 milyar dolarlık dudak uçuklatan yatırım Facebook için büyük bir öneme sahip. Çünkü Reliance Jio, bugün Hindistan'da 370 milyondan fazla tüketiciye hizmet veriyor. Yapılan açıklamalarda, bu yatırımın Facebook'un Hindistan'a olan bağlılığının bir göstergesi olduğu ve Hindistan'daki tüketicilerin dijital hayattaki etkinliklerini artırabilmek için Reliance Jio ile iş birlikleri yapılacağı açıklandı.

Facebook'un Reliance Jio'ya yaptığı 5.7 milyar dolarlık yatırım, bugüne kadar dünyanın herhangi bir yerinde bir şirketin azınlık hissesi için ödenen en yüksek bedel. Dolayısıyla bu yatırım Facebook için olduğu kadar Hindistan için de çok büyük bir öneme sahip. Hindistan, geçtiğimiz dönemlerde hiçbir zaman yabancı bir yatırımcıdan bu kadar büyük bir destek görmemişti.