Facebook, Türkiye'de İstanbul Merkezli 8 Ofis Açıyor

Facebook, Türkiye'de İstanbul merkezli 8 ofis açmaya hazırlanıyor. 13 Ocak'ta Türkiye'deki ilk ofisini Bursa'da açacak olan Facebook, bu ofislerle dijital ortamda genç girişimciler ortaya çıkarmaya çalışacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, Türkiye'yi önemsiyor. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de farklı girişimlerde bulunan ve merkezler açan Facebook, şimdi de merkezleri İstanbul olacak olan 8 farklı girişimcilik ofisi açıyor. Her biri farklı şehirlerde kurulacak olan ofislerde Facebook, genç girişimciler ortaya çıkartmaya çalışacak.

13 Ocak'ta Bursa'da ilk ofisini açacak olan Facebook, ilerleyen dönemlerde de diğer şehirlerdeki ofislerini açmaya devam edecek. Böylelikle Facebook, Türkiye'ye hem yeni bir yatırım yapmış hem de Türkiye'de yeni bir girişime imza atmış olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Facebook'un Türkiye'deki ofis açma girişimini TOBB ve Habitat Derneği ortaklığıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Yapılacak çalışmalar için merkezin İstanbul olarak belirlendiğini söyleyen Matlı, Facebook'un 8 ilde şubeleşmeye gittiğini sözlerine ekledi.

Bursa Ticaret Borsası başkanlığının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, açıklanacak ofisle birlikte genç girişimcilere dijital ortamda yeni açılımlar yapılacağını ifade etti. Facebook'un ofisiyle ilgili olarak Bursa'daki üniversitelerden bir tanesiyle de protokol imzaladıklarını ifade eden Matlı, yapılacak çalışmalarla gençlerin daha üniversite dönemindeyken dijitalleşme temelli iş modelleri geliştirmeye başlayacaklarını belirtti.