TCL, Biri Katlanabilir Ekranlı Üç Yeni Telefonunu Duyurdu

Çinli bir teknoloji üreticisi olan TCL, CES 2020 etkinlikleri kapsamında biri 5G destekli olmak üzere 3 yeni telefon duyurdu. Şirket, duyurduğu telefonların tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını açıklamadı çünkü yetkililer, yeni telefonlarını Mobil Dünya Kongesi'ne sakladıklarını ifade ettiler.

2019 itibarıyla akıllı telefonlarını Türkiye'de de resmi olarak satışa sunan TCL, zaman zaman ürettiği akıllı telefonlarla haberlerimize konu olabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Alcatel ve Blackberry markaları altında çalışmalarını sürdürüyor, akıllı telefonlarını üretiyordu. Ancak bir süredir doğrudan kendi markası kapsamında çalışmalarını sürdüren şirket, akıllı telefon sektöründe kendisine yer bulabilmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Şu sıralar gündemimizin ana konularından bir tanesini oluşturan CES 2020 etkinliklerinde sahne alan TCL, yeni akıllı telefonlarını tüketicilerle buluşturdu. Yaptıkları açıklamalarda yeni telefonlarının tüm özelliklerini açıklamayan yetkililer, en azından telefonların esas özelliklerini tüketicilerle paylaştılar. Şirketin CES 2020 kapsamında tanıttığı telefonlar TCL 10 Pro, TCL 10L ve TCL 10 5G olarak isimlendiriliyor.

Karşınızda TCL 10 5G

TCL 10 5G, adından da anlaşılabileceği üzere 5G bağlantı desteğine sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Geniş çerçevelere sahip olan akıllı telefon, delikli bir ekrana ve yatay pozisyonda yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana sensöre sahip olan telefon, beraberinde ultra geniş açılı sensör, makro lens, telefoto kamera ve derinlik sensörü içeriyor.

Şirket yetkilileri, TCL 10 5G'nin işlemcisini açıklamadılar ancak tahminler, bu akıllı telefonun Qualcomm'un 7. nesil işlemcilerinden hayat bulabileceğini gösteriyor. Yani bu akıllı telefon, Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor olabilir. Ayrıca telefonun arka kısmı cam yapıdaki çok renkli yapıya sahip ve bu yapı, üzerinde bir de parmak izi okuyucu sensörünü içeriyor.

Karşınızda TCL 10 Pro

TCL 10 Pro'ya yakından baktığımızda daha şık bir tasarımın bizleri beklediğini açıkça söyleyebiliyoruz. AMOLED yapısıyla kaliteli bir grafik deneyimi sunması beklenen TCL 10 Pro'nun kavisli ekranı, bir nebze daha ince çerçevelere sahip ve bir çentikle birlikte geliyor. Yine yatay bir kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, 64 MP ana kamerasıyla birlikte üç kamera sensörünü daha içeriyor.

TCL yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre 10 Pro modeli, yüksek ekran tazeleme oranına sahipmiş ve HDR desteği sunuyormuş. Yetkililer ayrıca TCL 10 Pro'nun SDR video dönüştürme özelliğine de sahip olduğunu söylüyorlar. Ancak telefonun tüm özelliklerini öğrenmemiz için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Karşınızda TCL 10L

TCL 10L, şirketin duyurduğu yeni serinin giriş seviyesindeki varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Delikli bir ekrana sahip olan bu akıllı telefon da tıpkı serinin diğer üyeleri gibi dörtlü kamera kurulumuna sahip. Ancak bu kez karşımıza, 48 MP çözünürlüğündeki bir ana arka kamera çıkıyor. Arka kısmında bulunan parmak izi okuyucu ile birlikte sunulan telefonun diğer özellikleri ise şu an için bilinmiyor.

TCL yetkilileri, yeni akıllı telefonlarının tüm teknik özelliklerini ve fiyatlarını açıklamadılar. Çünkü şirket, yeni telefonlarını önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC 2020) saklıyorlar. Bu bağlamda TCL'yi, önümüzdeki ay bir kez daha haberlerimize dahil edebileceğimizi söyleyebiliriz.