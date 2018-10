Facebook, kurulduğundan bu yana genellikle sosyal medya ağırlıklı çalışmalar yapsa da son zamanlarda donanım alanında da atılımlar yapmaya başladı.

Facebook, sizle aileniz ve arkadaşlarınızı daha da yakınlaştırmayı amaçlayan yeni bir iletişim cihazı geliştirdi. Aşağıya fotoğrafını koyduğumuz bu büyük ekranlı cihazlar ile artık, görüştüğünüz kişiyle aynı odada gibi hissedeceksiniz, en azından öyle olacağını söylüyorlar. Bu cihaz iki adet versiyona sahip, ilk modelin adı Portal. Portal'ın ekran boyutu tam 10 inç. Bir diğer model ise Portal Plus ve adından da anlaşılabileceği gibi biraz daha büyük. Portal Plus, Portre ve manzara modları sunabilen ve dönebilen 15 inç ekrana sahip.

Mobil cihazda yapılan bir görüntülü görüşmenin aksine, bu cihaz size hands-free yani elleriniz serbestken görüşme imkanı sunuyor. Böylece aileniz ya da arkadaşlarınız ile görüşme yaptığınız sırada onlara bir şeyler gösterebilir, elinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihazda bulunan akıllı kamera özelliği ile sohbet sırasında etrafta dolaşırken kamera otomatik olarak kaydırılır veya duruma göre görüntü yaklaştırılır.

Portal cihazına sahip olmasa dahi, Facebook Messenger kullanan kişileri görüntülü arama için bu cihazı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çağrı esnasında görüşmeye yedi kişiye kadar kişi ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu cihaz Alexa'nın standart olarak sahip olduğu tüm özellikleri de destekler ve bünyesinde barındırır. Gizlilik konusunda pek de iyi üne sahip olmadığını bilen Facebook, bu cihazda bütün dengeleri iyi tutmaya çalışmış. Kamera ve mikrofonu tek bir tuşla tamamen kapatma imkanına sahipsiniz. Hem Portal hem de Portal Plus bütünleşik olarak objektifi istediğiniz zaman kapatmanız için bir kamera kapağını da barındırmakta.

Başka kişilerin cihazınızı kullanmasını engellemek için cihaza 4 ila 12 haneli şifreler koyabilmektesiniz. Facebook kesinlikle hiçbir çağrının dinlenmediğini de belirtti. Ön sipariş şu an bazı ülkelerde Facebook üzerinden alınıyor. Portal modeli 199 dolar fiyat etiketine sahip. Portal Plus ise 349 dolar fiyat etiketi ile ön satışa sunulmuş durumda. Eğer bu iki cihazı birlikte alacağım derseniz, 548 dolar yerine 448 dolar ödeyerek 100 dolar tasarruf edebiliyorsunuz. Çok yakında cihazlar Amazon ve Best Buy gibi online perakende satış mağazalarında da satışa sunulacak.