Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler, tersine mühendislik sayesinde ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkan özelliklerden bir tanesi, Facebook ile Instagram arasındaki bağı daha kuvvetli hale getirecek gibi görünüyor. Diğer özellik ise bir süre önce ortaya çıkan "Mola ver" uyarısının detaylarını ortaya koyuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bazı yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor. Sosyal medya platformlarına ait mobil uygulamalara yaptığı tersine mühendislik işlemleriyle bilinen Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen özelliklerden özellikle de bir tanesi, kullanıcıların tepkisini çekebilir gibi görünüyor.

Bilindiği üzere Instagram, şimdiki ismiyle Meta olan Facebook'un kardeş şirketi. Geliştiriciler, daha önceki dönemlerde Instagram, Facebook ve Messenger'ı bir araya getirebilmek için onlarca düzenleme yaptı. Alessandro Paluzzi'nin yaptığı keşif, bunun son örneklerinden bir tanesi gibi görünüyor. Zira görünen o ki Facebook'ta paylaşılan bir gönderi Instagram'da da paylaşılırsa, Facebook'ta yapılan yorumlar da Instagram'daki gönderinin altında yer alacak. Üstelik söz konusu yorumun Facebook'tan yapıldığı da kullanıcılara gösterilecek.

Instagram'a gelecek yeni özellik işte böyle görünüyor

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Instagram'ın belirli bir süreden sonra kullanıcıları uyaracağı bir özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Alessandro Paluzzi, bu özellik ile ilgili de bir keşif yapmış durumda. Elde edilen ekran görüntüleri, söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından aktif hale getirilip, özelleştirilebileceğini gözler önüne seriyor.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüleri, "Hareketlerin" isimli sayfaya yeni bir bölüm ekleneceğini ortaya koyuyor. "Mola ver" uyarısını almak isteyen kullanıcı, bu bölümü kendine göre ayarlayıp aktif hale getirdikten sonra, söz konusu özellikten faydalanabilecek. Ancak bu özellik pek de işlevsel gibi görünmüyor. Zira gelen bildirimi kapatmak ve Instagram kullanmaya devam etmek bir tercih. Üstelik istemeyen bir kullanıcı, bu özelliği tamamen de kapatabilecek.

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler ile ilgili bilinenler, şimdilik bu kadar. Özelliklerin kullanıma sunulup sunulmayacakları, sunulacaksa bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik bilinmiyor.