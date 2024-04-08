Bethesda'nın popüler kıyamet sonrası rol yapma oyunu Fallout, dizi hâline geldi. Prime Video ekranlarında yayımlanacak olan dizinin ilk bölümü ise Twitch'ten ücretsiz olarak izlenebilecek.

Amazon, popüler bilgisayar oyunu serisi Fallout'tan uyarlanan dizinin ilk bölümünü Twitch üzerinden ücretsiz olarak yayınlama kararı aldı. 11 Nisan tarihinde Prime Video üzerinde 8 bölümü birden gösterime girecek olan dizinin ilk bölümü ise bazı yayıncılar tarafından Twitch'te yayınlanacak.

İşte Fallout dizisinin ilk bölümünü yayınlayacak isimler

/Shroud

/BrookAB

/TheOnlyRyann

/DEERE

/CohhCarnage

/KingGothalion

/TheBronzeGirl

/DansGaming

/SweeetTails

/Elspeth

/Techniq

/Swiftor

/GassyMexican

/Tooniversal

/bloodyfaster

Fallout dizisinin ilk bölümünün sadece belirli yayıncılar tarafından yayımlanabilecek olması ise oyunun hayranlarından tepki gördü. Etkinliğin "iş birliği özel" olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle diğer yayıncılar Fallout'u paylaşamayacak. Geçtiğimiz aylarda Twitch, "İzleme Partisi" adı verilen özelliği de kaldırmıştı. Bu özellikte kullanıcılar aynı anda farklı içerikleri izleyip üzerine görüş belirtebiliyordu.

İyi yandan bakarsan bu yayınları izlemek için çok büyük ihtimalle bir Twitch hesabı açmanız bile gerekmeyecek. Öte yandan Twitch aboneliği açmak da ücretsiz. Yani bir üyelik gerekse bile ödeme yapılmayacak.

Fallout dizisi, tüm dünyayı yaşanmaz hâle getiren bir nükleer savaş felaketinden 219 yıl sonrasında başlıyor. Dizide, Vault 33 adlı yeraltı sığınağından çıkan bir kadının, Los Angeles'tan geriye kalan merhametsiz nükleer çölde maceraya atılacak. Dizinin ilk sezonu 11 Nisan'da ekranlarda olacak.