Fatih Sultan Mehmet, 49 yaşında öldü ve belki de daha fazla yaşasaydı olabilecek pek çok gelişmenin önü kapandı. Biz de olası senaryoları, yapay zekâya sorduk. “Fatih Sultan Mehmet genç yaşta ölmeseydi neler olurdu?” sorusuna pek çok cevap aldık.

Tarihimizde önemli bir yeri olan, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet; 49 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

Konstantinopolis’i fethederek Orta Çağ’ı sona erdirdi, Doğu ve Batı’nın kilitlerini açtı. Peki genç yaşta ölmeseydi Osmanlı’yı, dünyayı ve geleceği neler bekliyor olurdu? İşte yapay zekânın cevapları...

Fatih Sultan Mehmet'in ölmeden önce İtalya seferine hazırlandığı biliniyor. Eğer Fatih bu seferi gerçekleştirseydi…

Hristiyanlığın merkezi olan Roma, Osmanlı topraklarına katılsaydı, Batı dünyası tamamen sarsılabilirdi. Papa kaçmak zorunda kalır, Hristiyanlık üzerindeki Osmanlı etkisi artardı. Osmanlı, "Doğu Roma'nın" mirasını tamamen sahiplenirdi.

Batı Avrupa’nın askeri direnci kırılabilir, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi güçler bir süreliğine tamamen savunmada kalabilirdi.

Roma'nın alınması, Osmanlı’yı hem askeri hem de ideolojik olarak eşsiz bir seviyeye taşıyarak “Dünya İmparatorluğu” kavramını somutlaştırabilirdi.

O dönem Kristof Kolomb ve diğer Avrupalı kaşifler yeni dünyalar keşfetmek için hazırlık yapıyordu. Fatih’in ileri görüşlülüğü, Osmanlı'nın da bu yarışa katılmasını sağlayabilirdi.

Osmanlı donanması geliştirilerek Atlas Okyanusu’na açılabilir, hatta Fatih döneminde Amerika’nın varlığı keşfedilebilirdi.

Kolomb, İspanya Kraliçesi Isabella’dan önce Osmanlı’ya müracaat etmişti. Fatih bu fırsatı değerlendirip Osmanlı’nın yeni dünyada koloni kurmasını sağlayabilirdi.

Osmanlı’nın, Amerika kıtasında yer alması Avrupa’nın sömürgeci üstünlüğünü doğmadan bitirebilirdi.

Akdeniz ve Hint Okyanusu tamamen Osmanlı’nın olurdu.

Fatih, Venedik ve Rodos gibi deniz güçlerini yenmişti. Daha uzun süre yaşasaydı, denizcilik projelerini şu şekilde genişletebilirdi:

Süveyş Kanalı’nın açılması, Osmanlı’nın Hindistan ve Çin ticaretine doğrudan hâkimiyet kurmasını sağlayabilirdi.

Osmanlı, Portekiz’i daha erken dönemde saf dışı bırakabilir ve Baharat Yolu’nu tamamen kontrol altına alabilirdi.

Fatih döneminde Şii-Sünni ayrılığı henüz Safeviler kadar büyümemişti. Eğer Fatih yaşamaya devam etseydi:

Fatih, İran ve çevresini Osmanlı topraklarına katarak İslam dünyasında parçalanmayı önleyebilirdi.

Mekke ve Medine gibi kutsal toprakların kontrolü daha sıkı bir Osmanlı idaresiyle desteklenebilirdi. Bu, Osmanlı’yı, İslam dünyasının tartışmasız lideri yapardı.

Fatih, Rönesans’ın yükseldiği dönemde yaşamış bir liderdi ve bilime olan ilgisiyle tanınıyordu. Eğer daha uzun süre yaşasaydı:

Batı’daki bilim insanlarını Osmanlı’ya çekerek, Avrupa’daki bilimsel atılımı Osmanlı topraklarına kaydırabilirdi. Fatih’in kurduğu medreseler, dünya çapında araştırma merkezlerine dönüşebilirdi.

Batlamyus’un eserlerini Arapça’ya çevirten Fatih, İslam bilim geleneği ile Batı Rönesans’ını birleştirebilirdi.

Fatih’in erken ölümü, Osmanlı’da Cem Sultan olayını başlattı. Daha uzun süre tahtta kalsaydı:

Fatih, yerine geçecek hükümdarı yetiştirerek taht mücadelelerini önleyebilir ve merkeziyetçi bir sistemi daha da güçlendirebilirdi.

İmparatorluğun idari yapısını tamamen yeniden organize edebilir, modern bir devlet sistemi kurabilirdi.

Eğer Fatih daha uzun yaşasaydı, Osmanlı’nın etkileri modern zamanlara kadar hissedilirdi:

Osmanlı; Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika’da toprakları olan bir süper güç olabilirdi. 19. yüzyıldaki modernleşme çabalarını 15. yüzyılda gerçekleştirebilir ve Avrupa’dan geri kalmak yerine liderlik edebilirdi.

Diyor ve sözlerini şöyle bitiriyor yapay zekâ:

“Fatih Sultan Mehmet’in genç yaşta ölümü, sadece Osmanlı için değil, dünya tarihi için de büyük bir dönüm noktasıdır. Hayatını kaybetmeseydi, Roma’nın fethedilmesi, Amerika’ya Osmanlı bayrağının dikilmesi ve İslam dünyasının birleşmesi gibi olaylar, tarihin seyrini tamamen değiştirebilirdi. Fatih, yalnızca Osmanlı’yı değil, dünya siyasetini yeniden şekillendirebilirdi. Bu, bir tarih meraklısı için en heyecan verici "ne olabilirdi?" senaryolarından biridir.”

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