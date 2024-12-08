FC25'te Ultimate Team oyuncularını ayağa kaldıran bir hata ortaya çıktı. Söz konusu hata ile çoğu oyuncuya oyunun en iyi kartlarından Ronaldinho "hediye" edildi.

EA Sports, futbol oyunu serisinin adını FIFA'dan EA Sports FC'ye değiştirirken "FIFA yalnızca kapaktaki 4 harften ibaret" ifadesini kullanmıştı. Ancak ironik şekilde EA Sports FC isimli ilk oyun olan FC24, oyuncuları çileden çıkaran pek çok hataya sahipti ki neredeyse aynı hatalar FC25'te de kendini göstermiş durumda.

Bugün, FC25'teki bir hata "şanslı" tüm Ultimate Team oyuncularının çok küçük bir meblağ karşılığında Ronaldinho kartına sahip olmasını sağladı. Denemeni Yap Oyuncu Seçimi adlı pakette normal şartlarda 84 reyting ve üzeri 3 oyuncudan birini seçme hakkı sunuyordu ancak seçimde var olan bir hata, çoğu kişinin doğrudan 94 reytingli Ronaldinho kartı açmasını sağladı.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu hata, FC25 Ultimate Team oyuncularını çileden çıkardı. Çünkü bazı oyuncular, oyundaki bir hatadan fayda sağlayarak oyunun en güçlü kartlarından birine sahip oldu ve takımını ciddi şekilde güçlendirdi. Ancak oyuncuları asıl kızdıran şey, EA'nin bu hatayı ilk kez yapmıyor olması.

FC24'te de söz konusu hata iki kez tekrarlanmıştı. Yılın Takımı etkinliği sırasında oyuncu seçimi şanslarını yanlış ayarlayan EA, yine şanslı bir çoğunluğun Yılın Takımı Messi kartını almasını sağlamıştı. Ayrıca ilerleyen dönemde de Sezonun Takımı etkinliği sırasında Sezonun Takımı Mbappe kartı yine şanslı oyunculara sunulmuş, hatanın düzeltilmesiyle herkesin bu kartı alması engellenmişti.