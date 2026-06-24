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Ferrari’de Büyük Eleştiri Alan Elektrikli Otomobil Luce’nin Hesabını Pazarlama Yöneticisine Kesildi

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İlk elektrikli otomobili büyük eleştiri yağmuruna tutulan Ferrari’nin pazarlama yöneticisi görevinden ayrıldı.

Ferrari’de Büyük Eleştiri Alan Elektrikli Otomobil Luce’nin Hesabını Pazarlama Yöneticisine Kesildi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ferrari, ilk elektrikli otomobili Luce’yi yakın zamanda gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Ancak otomobil, tanıtımından kısa süre sonra tasarımı başta olmak üzere birçok farklı nedenden dolayı sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Otomobile iyi yorum yapan neredeyse yoktu.

Şimdi ise gelen bu eleştirilerin ardından Ferrari’de Luce nedeniyle kime ceza kesildiği belli oldu. Öyle ki firmanın CMO’su, yani pazarlama bölümünün başındaki ismi Enrico Galleria, görevinden ayrıldı.

Yerine eski BMW yöneticisi geldi

Firma tarafından yapılan açıklamada Galleria’nın profesyonel yolculuğunda kendine yeni bir sayfa açmaya karar verdiği bildirildi. Birçok kişi Luce’ye gelen eleştiriler nedeniyle böyle bir adım atıldığını söylese de o konuya dair kesin bir şey diyemiyoruz. Galleria, 16 yıldır Ferrari’deydi. Bu süreçte şirketin birçok ürününde ve global marka başarısında büyük rol oynamıştı.

Otomobil devinin yaptığı açıklamaya göre Enrico Galleria’nın yerine yakın zamanda BMW’den ayrılan Di Silvestre gelecek. Silvestre, 7 yıl boyunca BMW’nin İtalya CEO’luğunu yapmıştı ve geçen ay şirketten ayrılmıştı. Kendisi Ferrari’nin pazarlama yöneticisi olarak direkt CEO Benedetto Vigna’ya bağlı çalışacak. Sektörde 20 yıldan fazla deneyimiyle Ferrari’ye nasıl katkı sağlayacağını zamanla göreceğiz.

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