Efsanevi otomobil üreticisi Ferrari’nin ilk SUV otomobili olan Purosangue, uzun bir bekleyişin ardından nihayet tanıtıldı.

Otomobil dünyasının en bilinen markası olan Ferrari, geçtiğimiz yıllarda bir SUV üreteceğini müjdelemişti. Son aylarda kamuflajlı görünümleri internette dolaşan bu SUV, hem Ferrari hem de SUV dünyası için bir dönüm noktası demekti.

Bugün ise bu uzun bekleyiş nihayet sona erdi ve Ferrari, ilk SUV’si olan Purosangue’ı tanıttı. İsmi “Safkan” anlamına gelen Purosangue’ın, süper lüks SUV otomobillerin arasında hem tasarımı hem de performansı ile dikkat çekeceğine şüphe yok.

Performans harikası

Araç her ne kadar resmi olarak bir SUV olsa da Ferrari mühendislerine göre bu araç bir SUV olmaktan çok uzak. Aile otomobili olarak değerlendirilebilecek bu tasarım harikası araç, Modena’daki mühendislerin uzun uğraşları sonucu tamı tamına 472 litrelik bir bagaj hacmine sahip. 40/51 oranında ağırlık dağılımına sahip olan aracın kaputunun altında ise V12 motor ve 8 ileri çift kavramalı bir şanzıman yer alıyor. Ferrari’nin en güçlü motorlarından birisi olan bu motor, tamı tamına 725 beygir güç ve 715 Nm tork üretebiliyor.

0-100’ü sadece 3.3 saniye olan bu canavar, 200 km/sa’e kadar 4 tekerleğe de güç verirken 200 km/sa’den sonra sadece arka tekerleklere güç verecek şekilde tasarlanmış. Aracın maksimum hızı ise 310 km/sa olarak belirtildi.

Tasarımda bir sonraki seviye

Aracın tasarımına baktığımızda ise her ne kadar kimi otomobil severler aracı bir Tesla’ya benzetse de otomobil Ferrari’nin ikonik hatlarına sahip. Aracın tavan kısmı ise tamamen karbon fiberden oluşuyor ve bu hafiflik aracın ağırlık merkezinin aşağıya çekilmesinde büyük rol oynuyor. Aracın ön ve arka kapıları ise Rolls Royce’un otomobillerinde kullanılan Suicide Doors (İntihar Kapıları) tasarımından ilham alınmış.

Aracın iç tasarımında klasikleşmiş bej deriler, sarı hız göstergesi ve ikonik Ferrari direksiyonunu görebiliyoruz. Aracın iç kısmında dikkat çeken bir diğer detaysa aracın multimedya ekranının yolcu koltuğunun tam önüne konumlandırılmış olması. Ön ve arka koltuklar ise SUV koltuğundan bir yarıl otomobili koltuğunu andırıyor.

İlklerin birleştiği bir mühendislik harikası olan Ferrari Purosangue’ın fiyatı ise tam 390.000 Euro (vergiler hariç 7.1 Milyon TL). Tabii ki bu fiyata vergiler de eklendiğinde bu otomobil, sadece filmlerde ve oyunlarda görebileceğimiz bir efsaneye dönüşüyor.