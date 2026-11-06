Türkiye'nin Çok Satan Modeli Fiat Egea'ya "Efsane" Veda: İşte Yeni "Efsane Serisi"

Fiat Egea, 11 yıllık başarılı serüvenini yalnızca 100 adet üretilecek Egea Cross Limited Efsane Serisi ile noktalıyor.

Türkiye otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdıran Fiat Egea, 11 yıllık başarılı üretim serüveninin ardından otomobilseverlere veda etmeye hazırlanıyor.

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Avrupa pazarında Tipo ismiyle tanınan ve tüm küresel üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen model, 2016'dan bu yana aralıksız 10 yıl boyunca ülkenin en çok satan otomobili unvanını korudu. Toplamda 1,4 milyonu aşan üretim adedine ve yurt içinde 750 binin üzerinde satış başarısına ulaşan Egea, bu tarihi kariyeri taçlandırmak amacıyla yalnızca 100 adetle sınırlı özel bir koleksiyon serisiyle sahneden çekiliyor.

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Koleksiyon değeri taşıyan özel modelin detayları

Crossover gövde tipine sahip Egea Cross Limited paketi üzerine inşa edilen "Efsane Serisi", zengin standart donanımını koruyarak ayrıcalıklı dokunuşlarla farklılaşıyor. Modelde 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, Full LED ön ve arka aydınlatma grubu, 10 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, karartılmış arka camlar, siyah tavan ile Traction+ çekiş sistemi yer alıyor. Seriyi benzersiz kılan en önemli detaylar ise dışarıda B sütunlarına yerleştirilen "Efsane" amblemi ve iç mekanda konsola eklenen numaralandırma plakası oluyor. Bu numaratör, 100 araçlık sınırlı üretimdeki sırayı simgeliyor.

Egea Cross Limited Efsane Serisi'nin kaputunun altında 1.6 litrelik MultiJet dizel motor ile 6 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman ikilisi görev yapıyor. 130 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bu ünite, aracı 0'dan 100 km/s hıza 10,2 saniyede ulaştırırken maksimum 200 km/s hız imkanı tanıyor. Koleksiyon niteliğindeki bu özel veda serisi, 1.999.999 TL'lik anahtar teslim fiyatıyla showroomlardaki yerini alacak.