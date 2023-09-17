Özellikle Hindistan, Tayland, Endonezya gibi ülkelerin, turistlerin ilgisini çekmek amacıyla geliştirdiği fil turizmi aslında epey karanlık bir eğitim sürecine sahip. Turistleri eğlendirmek amacıyla fillerin maruz kaldığı korkunç eğitim, eminiz ki yüreğinizi dağlayacak.

Birçoğumuz sosyal medya aracılığıyla olsa bile fil turizmini az çok videolarda görmüşüzdür. Görünüşte çoğu insana çok tatlı gözüken bu videoların arkasında acı verici bir eğitim süreci var. Yavru fillerin annelerinden zorla alınmasıyla başlayan bu zorlu eğitim süreci, epey üzücü görüntülere sahip.

Sri Lanka, Nepal, Hindistan, Laos, Kamboçya, Tayland ve Endonezya'da doğal yaşam alanlarından zorla koparılan fillerin maruz kaldığı binbir türlü acı, sizi insanoğlunun karanlık tarafıyla bir kez daha yüzleştirecek.

Annelerinden daha çok küçükken zorla ayrılan filler, eğitimin ilk parçası olarak zincirlere vuruluyor.

Filler, eğitim sürecinin ilk bölümü olarak Phajaan adı verilen bir süreçten geçiyor. Phajaan ise kısaca bir filin ruhunu travmatize etmek anlamına geliyor. İlk başta filleri travmaya uğratan sözde eğitmenler; hayvanları daracık kafeslere sıkıştırıp, zincirlere bağlayarak resmen eziyet ediyor. İtaatkar olmaktan başka bir şansı kalmayan filler, uykusuzluk, açlık ve susuzlukla terbiye ediliyor.

Ciddi derecede şiddete maruz kalan filler, aslında sırtlarına binen kişileri kolayca düşürebilme imkanları olsa da korkudan dolayı yapamıyorlar. Eğitim sürecinin başında dövülen hayvanlar, herhangi bir itiraz davranışında doğal olarak bulunamıyor.

Zincirlerin sebep olduğu açık yaralar, fillerin her hareketinde onları acıya boğuyor.

Turizm zamanı bittiğinde küçücük kafeslerine dönen fillere kaçmasınlar veya karşı koymasınlar diye tekrardan zincir bağlanıyor. Zamanla aşınan zincir, doğal olarak derilerinde açık yaralara sebebiyet veriyor. Bu acıya karşı bağırarak ağlayan fillerin sesi ise çevre köylere kadar gidecek seviyede.

Dikkat, bu video hassas içerik içerir!

Bu yürek dağlayan eğitim, sadece sırtta turist taşıma gibi basit eğitimlerle de sınırlı değil. Resim çizmeye zorlanan filler, bu süreci öğrenene dek yüzlerce kez şiddete maruz kalıyor. Basketbol topuyla turistlerle top oynamaya zorlanan filler ise görünüşte çok tatlı gözükse de aslında pek çoğu çivilenerek veya bıçaklanarak bu eğitimi alıyor.

Sri Lanka'da festival geçit törenine çıkarılan Tikiiri adlı fil, zayıflıktan neredeyse ölmek üzereydi.

Geçit töreninde Tikiiri'nin üzerine örtülen kostüm sayesinde filin zayıflığını gizleyen sahipleri, yaşlı fili her gece geç saatlere kadar yürütmüş. Her detayı yürek burkan görüntülere sahip bu fotoğraf için, Filleri Kurtarma Vakfı bu görüntüler hakkında bir açıklama yapmış: "Maskesini süsleyen parlak ışıkların yaraladığı gözlerindeki yaşları kimse görmüyor, yürürken bacakları kısa zincirli olduğu için adım atmakta zorlandığını kimse görmüyor."

Özellikle bu ve benzer turizmlere ilgi göstermemek bizlerin yani turistlerin elinde olduğunu unutmamak lazım. İnsanoğlunun para için yapmayacağı şeyin olmadığını bir kez daha gözler önüne seren bu içeriğimizde, sizleri hayvanlar karşısında daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.