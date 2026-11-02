2027 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak 7 finalist açıklandı.

Her yıl düzenli olarak Avrupa’da en iyi otomobillerin seçildiği Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü dağıtılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Yılın Otomobili’nin 2027 ayağaında kazanan olmak için yarışacak 7 finalist açıklandı.

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Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri için finale kalan otomobillerin tamamını elektrikli modeller oluşturuyor. Finale kalan araçlar arasında Türkiye’de üretilen Hyundai Ioniq 3’ün yer alması da dikkat çekiyor.

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Avrupa’da Yılın Otomobili finalistleri

BMW iX3

Cupra Raval

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

Renault Twingo

Volkswagen ID. Polo

Volvo EX60

7 finalist, 25 farklı Avrupa ülkesini temsil eden 64 kişilik uzman jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Bu yıl 63’üncüsünün verildiğini beilrtelim. Tamamen içten yanmalı motorlara veda edilip tamamen elektrikli olması da dikkat çekici. Geçen yılki ödülü Mercedes-Benz CLA kazanmıştı.

Jüri üyeleri, 25-26 Kasım tarihlerinde İtalya'daki meşhur Balocco test pistinde bir araya gelecek ve bu yedi elektrikli otomobili kapsamlı yol ve sürüş testlerine sokacak. Otomobillerin** viraj kabiliyetinden tüketim değerlerine, yazılım tepkilerinden süspansiyon konforuna kadar** uzanan tüm parametreler bu pist üzerinde sınanacak. Test sürecinin tamamlanmasının ardından oylama takvimi başlayacak ve her jüri üyesi 31 Aralık tarihine kadar nihai puanlamasını sisteme girecek.

Puanlama mekanizmasında katı kurallar bulunuyor: Her jüri üyesine finalistler arasında paylaştırmak üzere net 25 puan veriliyor ve hiçbir üye tek bir modele 10 puandan fazla pay ayıramıyor. Bu dağıtım kuralı, puanların tek bir favoride yığılmasını engelleyerek adil bir denge kurmayı amaçlıyor. Kazanan** 8 Ocak'ta Belçika'da gerçekleştirilecek Brüksel Otomobil Fuarı çatısı altındaki ödül töreninde resmen ilan edilecek**.