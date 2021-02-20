Başarıya giden yolda takımınızın geleceğini garantiye alacak FM21'in en potansiyelli 200 muazzam wonderkidini ve Türk wonderkidleri sizler için listeledik!

Football Manager’ın zaman ve mekanı bükme gücüne sahip bir yapım olduğunu tüm tutkunları bilir. Eh hal böyle olunca da bu kadar zaman verdiğiniz bir oyunda başarılı olmak istiyorsunuz tabii. Haftaları, yılları tüketen bu bağımlılık topunda başarıya giden iyi yol ise genç, gelişime açık topçuları yani “wonderkid” oyuncuları almaktan geçiyor.

Şampiyonlar ligi şampiyonluğunuzu garantilemek için bugün uzun uzun Football Manager 2021 Wonderkidlerine bakacağız. Gelin daha fazla beklemeden hemen listeye geçelim:

FM 2021 WONDERKID - KALECİLER:

Maarten Vandervoordt:

Maarten, Milan’ın kalecisi Donnaruma’dan sonra FM21’in en iyi genç kalecisi, daha ilk günden şahane refleks istatistiği ile gelen FM21 wonderkidimiz zaman içerisinde aşırı hızlı bir dikey yükseliş yakalıyor. Daha 3-4. sezonlarındayken efsaneler listesine girecek hale gelen Maarten, FM21 wonderkid kalecileri arasında en kuvvetli seçim.

Manuel Gasparini:

Udinese’nin altyapısından yetişken İtalyan wonderkid Maarten Vandervoordt’a kıyasla bir iki gömlek aşağıda kalıyor FM21’in açılışında ama bu zayıf açılış sizi yanıltmasın. Hızlı gelişen wonderkidi ilk sezonlarda kupa maçlarında oynatmak veyahut kiraya yollamak gelişimine muazzam katkıda bulunuyor. Gasparini de zirveye hızlı ulaşan wonderkidlerden fazla vakit kaybetmeden şahane bir kaleciye ya da gelir kaynağına sahip olabilirsiniz kendisi ile.

Marcus Dewhurst:

Marcus biraz “yazı-tura” tip dediğim wonderkidlerden; ya inanılmaz iyi ya da silik bir oyuncu olarak tamamlıyor gelişimini, ortalama kaldığını hiç görmedim. Kendisini FM20’de de birkaç saveimde kullandım(FM20 oynayanlar varsa kendisi orada da wonderkid).

Öte yandan az ünü, maaşı ve ücreti sayesinde neredeyse dünyanın her yerinde oynatabileceğiniz bir wonderkid Marcus Dewhurst. Düşük liglerde gayet iyi iş yapıyor. Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - DEFANSLAR:

Matthijs De Ligt:

Juventus’un göz bebeği De Ligt’in bizim övgümüze ihtiyacı olduğunu sanmıyorum ama övmekten zarar gelmez. FM21’in (tüm pozisyonlar dahil evet) en yüksek potansiyelli oyuncularından biri olan Hollandalı FM21 wonderkidi oyunda açık ara en iyi defans futbolcusu.

Henüz hiç gelişim göstermemiş hali dahi dünyadaki en iyi defans oyuncularına kafa tutan wonderkidimiz ünü ve yeteneği dolayısıyla tuzlu bir fiyat etiketiyle geliyor haliyle.

Nehuen Perez:

Biraz daha alışık olduğumuz klasik “wonderkid” tanımı içerisinde kalan Nehuen Perez ise tam bir saatli bomba. Başlangıç istatistikleri çok etkili olmayan oyuncu aiden patlayarak başarı basamaklarını birer birer değil onar onar çıkıyor.

Atletico Madrid forması giyen FM21 wonderkidimize ulaşmak her takım için kolay değil. Değeri 6 milyon civarı olsa da oyuncunun potansiyelinin farkında olan ATM, yetenekli defansı 20-25 milyon aralığından aşağı pek bırakmıyor.

Josko Gvardiol:

Josko mental açıdan gayet iyi, teknik ve fizik açıdan ise çoğu ligde ilk 11 oynayabilecek seviyede başlıyor oyuna. Wonderkid defansımızın en önemli özelliği olan kararlılığı ve çalışma azmi kendisini sürekli yukarı taşıyor.

Josko’nun mental setinin bir diğer faydası ise oyunun ileri yıllarında kendisinden sonra gelen Wonderkidleri yetiştirebilmesi. Mentorluk yaparak diğer oyuncuların da kararlılık ve çalışma azmini yukarı çeken oyuncu kaç yaşında olursa olsun takıma sürekli katkı verebiliyor. FM21 Wonderkidlerinde defans olarak en iyi üç oyuncudan biri olan Josko Gvardiol her takıma alınmalı. Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - SOL BEK:

İçinde bulunduğumuz jenerasyonda kaliteli bek wonderkid bulmak gerçekten çok zor. Çoğu bek oyuncunun kanat ya da merkezi defans rollerine devşirilmesi ve bu rollerin futbol otoriteleri tarafından daha fazla değer görmesi FM21’de bekler konusunda kısır bir seçim listesi sunuyor.

Nuno Mendes:

Seçim aralığı dar ve alternatiflerin çoğu kalitesiz olsa da Nuno Mendes FM21’deki en iyi sol bek wonderkidlerden biri. İlk dokunuş, defansif teknikler ve teknik konusunda ortalama bir istatistik sunan yetenekli oyuncu ilk sezonlarda kiraya veyahut altyapı takımlarına gönderilip daha sonrasında kupa maçları ya da önemsiz maçlarda oynatılarak hızla geliştirilebiliyor.

Owen Wijdnal:

Nuno Mendes’e nazaran oyunun başında her özelliği daha iyi olan ve çoğu ligde ilk 11’de oynatabileceğiniz bir FM21 wonderkidi olan Owen Wijdnal ise kısa sürede hızlı patlamalar ile dikkat çekiyor. Eşit şartlarda giden kariyerlerde aşağı yukarı Nuno Mendes’in yarım adım gerisinde kalan oyuncu ilk 3 yılda ise rakibinden kat kat üstün.

Noah Katterbach:

Noah gerçekten mental bir duvar, yüksek kararlılık, sakinlik, çalışma azmi ve takım oyunculuğu sayesinde başarı basamaklarını hızlı tırmanan oyuncu bir wonderkidden beklediğiniz her şeyi veriyor.

Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - SAĞ BEK:

Sol beklerde bahsettiğim oyuncuların başka pozisyonlara devşirilmesi problemi sağ beklerde de mevcut ve oyuncu havuzu sağ bekler için de epey dar fakat FM21 wonderkidleri arasında GOAT olmaya yakın sağ bekler mevcut.

Max Aarons:

Norwich’in altın çocuğu Max, FM21 wonderkidleri arasında en tepe klasmanda yer alıyor. Şampiyonlar ligi finalinde gözünüz kapalı bir şekilde sahaya sürebileceğiniz yetenekli sağ bek yine diğer başarılı wonderkidlerde gördüğümüz metal özelliklere sahip.

Kararlılık, sakinlik, çalışma oranı, takım oyunu, konsantrasyon gibi aklınıza gelebilecek her önemli özelliği diğer tüm rakiplerinin bir gömlek üzeri olan wonderkidimiz sağ bekler arasında favori olmaya aday.

Reece James:

Chelsea’de forma giyen Reece James ulaşılması zor wonderkidlerden biri, tuzlu 30+ milyonluk fiyat etiketi ve kabarık maaşıyla göz korkutabilen oyuncu aldığı her kuruşun hakkını verecek yeteneğe sahip.

Bek havuzu açısından problem olsa da Reece James’in iyi orta açma yeteneği, tekniği ve fiziği oyuncunun çok rahat bir şekilde kanat oyuncusu olabilmesini sağlıyor. Ekstra pozisyon olarak öğretebilir veyahut oyuncuyu tamamen kanat topçusuna çevirebilirsiniz.

Tomas Esteves:

Max Aarons ve Reece James’in yükü bütçenize ağır geldi ama FM21 wonderkid sevdanızdan da vazgeçemediniz mi? Tomas Esteves tam aradığınız isim. 800K fiyat etiketi taşıyan genç yetenek kendisinden önce bahsettiğimiz iki süper bek kadar kaliteli bir başlangıçla gelmese de yıllar içerisinde onları yakalayacak yeteneğe sahip. Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - DEFANSİF ORTA SAHA:

Sandro Tonali:

Sandro daha oyunun ilk gününden elit bir oyuncu, yüksek vizyon, kaliteli paslar ve sık sık öldürücü ara pas denemesiyle gövde gösterisi yapan FM21 wonderkidi dünyanın her liginde ilk 11’e garanti alınması gereken oyunculardan.

Defanstan çıkarak merkezden oyun kurmayı seven bir oyun planınız varsa takımınızın lokomotifi olabilecek Sandro Tonali’ye mutlaka bakmanızı öneriyorum.

Florentino Luis:

Sandro Tonalinin aksi yönünde gittiğimizde ise karşımıza Florentino Luis çıkıyor. Gerçekten “defansif” bir defansif orta saha oyuncusu olan wonderkidimiz top çalma, fizik ve mental açıdan sahanın ortasından gelmeye çalışan her şeye duvar oluyor.

Orta saha hattında bir oyuncu değil, savaşçı arıyorsanız bakmanız gereken FM21 wonderkidi Florentino Luis.

Gustavo Assunçao:

Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ise Sandro ve Florentino arasında orta şekerli bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Yeterli miktarda defansif özellik ve hızla geliştirilebilen bir pas yeteneğine sahip olan FM21 wonderkidimiz sahanın ortasında top çalıp hızlı kontra atağa çıkan takımlar için birebir. Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - ORTA SAHA MERKEZ:

Sports Interactive FM21’i hazırlarken ne düşündü bilmiyorum ama en kaliteli FM21 wonderkidlerinin büyük büyük bir oranı orta saha merkezden geliyor. Birden fazla GOAT seviyesinde wonderkid ve GOAT olmayanların dahi inanılmaz kaliteli potansiyellere sahip olduğu bir seçim aralığı var elimizde.

Eduardo Camavinga:

Camavinga, FM21’in hilesi desem muhtemelen yanlış olmaz. 17 yaşındaki genç yetenek o kadar potansiyel vaat ediyor ki bu yaşına rağmen Fransız A milli takımında forma giymiş. Oyunda bitiricilik dışında hiçbir eksiği bulunmayan Camavinga, top çalma, pas atma, frikik vurma, orta açma, kafa vuruşları ve aklınıza gelebilecek her özellik için FM21 wonderkidlerinin tepe noktasında yer alıyor.

Ilaix Moriba:

Camavinga FM21 wonderkidlerinin arasında tepe noktada yer alıyor dedim ama tepe noktada yalnız demedim.18 yaşındaki süper yetenek Moriba, iyi tekniği, vizyonu ve garip bir şekilde muazzam uzun şutlarıyla tehlikeli bir futbol canavarı.

Köşe vuruşundan sonra top dışarı mı sekti? Hiç sorun yok Ilaix Moriba 20 metrenin üzerinde önüne düşen her topu bir keskin nişancı edasıyla ağlara takıyor.

Pipi:

Real Madrid’in japon genç yeteneği Pipi de Ilaix Moriba’ya benzer bir kalite sunuyor fakat oyuncu cılız fiziği dolayısıyla diğer iki wonderkid’in biraz gerisinde kalıyor. Marco Asensio’ya benzer bir gelişim süreci izleyebilen Pipi, GOAT olmasa da GOAT’a en yakın seviyelerde. Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - OFANSİF ORTA SAHA SOL:

Jadon Sancho:

Borussia Dortmund’un göz bebeği Jadon’ı izlemek gerçekten evlere şenlik bir şey. Bir “açık” oyuncusundan beklediğiniz her şeyi veren oyuncu hızı, çevikliği ve şahane tekniği ile seyir zevki yüksek bir futbol vaat ediyor.

Oyuncuya uzun süre ilgi gösterip özel antrenman ve mentorluk programları ayarlayabilirseniz Jadon Sancho kariyerinin ilerleyen yıllarında GOAT seviyeleri çok rahat görüyor. Messi ve Ronaldo seviyesi Jadon için hiç uzak değil.

Ansu Fati:

Henüz 18 yaşında Barcelona gibi bir takımda düzenli forma şansı bulmak yeteneğin en büyük kanıtlarından biri olsa gerek. Hali hazırda inanılmaz bir yeteneğe sahip olan hızlı kanat oyuncusu yıllar ilerledikçe asla yerinde saymıyor ve sürekli daha iyi oluyor.

Ansu Fati, FM21 wonderkidleri arasında durdurulamaz bir güç olarak öne çıkıyor.

Curtis Jones:

Kuzey İngiltere’nin süper genç yeteneği Curtis Jones’un da Sancho ve Fati’den aşağı kalır yani yok. Çevik, kararlı ve yetenekli oyuncu rakiplerinden bitiricilik konusunda biraz ayrılıyor. Curtis Jones öldürücü bitiricilikten ziyade muazzam bir vizyon ve pas yeteneğine sahip.

Kanat hattında arayışınız gol kralından ziyade asist kralı ise Curtis Jones aradığınız FM2021 wonderkidi.

Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - OFANSİF ORTA SAHA SAĞ:

Rodrygo:

Sıradaki sağ kanat GOAT’u FM2021 wonderkidi kim diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım: Rodrygo. Patlayan hız, şahane teknik, ölümcül bitiricilik… Rakip defansı hallaç pamuğu edecek kalitede ve ilk günden dahi ilk 11’de oynatabileceğiniz bir wonderkid Rodrygo.

Antony:

Rodrygo için söylediğim her şeyi aynen Antony için de söylesem yanlış olmaz. Rodrygoya nazaran bitiricilikte bir seviye altta kalan Antony, eksikliğini teknikte bir adım öne geçerek karşılamış.

Dejan Kulusevski:

Azim, istek, dirayet! Dejan Kulusevski tank gibi bir adam. Muazzam fiziği, ışıkla kapışan hızı ve bütün bu fizik ve güce rağmen taşıdığı şahane fizikle en iyi FM2021 wonderkidlerinden biri olan Dejan Kulusevski de GOAT adaylarından biri.

Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - OFANSİF ORTA SAHA MERKEZ:

Pedri:

10 numaralara 10 numara topçu yakışır diyen Sports Interactive bize muazzam FM2021 wonderkidleri vermiş AMC pozisyonu için. Pedri adını futbol tarihine altın harflerle kazımaya hazır bir oyuncu her yönüyle.

Takımınıza seviye atlatacak, uzun yıllar boyunca oynatabileceğiniz bir FM2021 wonderkidi arıyorsanız Pedri’ye mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum.

Joao Felix:

Atletico Madrid’in genç süper yeteneği Joao Felix, inanılmaz kalitesinin yanında nefes aldıran bir esneklik de sunuyor oynadığı takımlara. Ofansif orta sahanın her hattında en azından yeterli düzeyde oynayabilen oyuncu kariyerinin ilerleyen yıllarında GOAT oluyor.

Naci Ünüvar:

FM2020’nin Naci Ünüvar rüzgarı FM2021’de de kaldığı yerden devam ediyor. Ofansif orta saha soldan, merkeze geçiş yapan genç yetenek ihtiyacınız olan anahtar özelliklerin hepsine sahip, hızlı bir gelişim gösteriyor ve en önemlisi inanılmaz ucuz bir fiyat etkiketiyle geliyor.

Oyun içi değeri 100K civarı olan Naci Ünüvar, FM 2021’in en iyi wonderkidlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FM 2021 WONDERKID - FORVET:

Kylian Mbappe:

Mbappe’yi gizli yetenek gibi övmek 2021 yılında artık biraz ayıp olur. Oyuncunun kim olduğunu, neler yapabildiğini ve neler yapabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Kulübünüzün gücü Kylian Mbappeye yetiyorsa mutlaka alın.

Haaland:

Mbappe’de olduğu gibi Haaland hakkında da söyleyecek pek bir şey yok aslında. Altın ayaklı genç yetenek dokunduğu her topu gole çeviriyor ve bunu o kadar rahat yapıyor ki izlerken rahatsız oluyoruz.

Mason Greenwood:

Kırmızı şeytanların genç yeteneği Mason Greenwood da yine adını dünya çapında duyuran wonderkidlerden. Çoğu kişi oyuncunun kalitesini bilse de potansiyelinden habersizmiş gibi görünüyor. Greenwood FM2021 wonderkidleri arasında en yüksek potansiyele oyunculardan biri ve 10 üzerinden 10 puanla GOAT olmaya aday bir forvet.

Daha fazla oyuncu için. FM 2021 wonderkidleri arasından en iyi 200 oyuncuyu özenerek seçtiğim tabloya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tabloda oyuncuların potansiyelleri, yaşları ve değerlerinin kolay anlaşılması için renkler de kullandık.