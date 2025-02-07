SEGA, yaşanan aksilikler nedeniyle iki kez ertelemek zorunda kaldığı Football Manager 25'i iptal ettiğini açıkladı. Şirket, bu yılın sonlarında piyasaya süreceği Football Manager 26'ya odaklanacak.

Video oyun dünyasının dev isimlerinden SEGA, bugün önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada en azından bazı oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri "Football Manager 25"in (FM 25) rafa kaldırıldığı duyuruldu. Ertelenip duran FM 25, tamamen iptal edildi.

FM 25, gerçekten sancılı bir geliştirme süreci yaşadı. Hatta geliştirici ekip, oyunun çıkış tarihini iki kez ertelemek durumunda kaldı. Yapılan son açıklamaya göre oyun, gelecek ay piyasaya sürülecekti. Ancak bu da zamanlama açısından oldukça garip bir döneme denk geliyordu. Neticede dünyanın dört bir yanında futbol ligleri başladı ve SEGA, ne yazık ki o dönemi kaçırdı. Hâl böyle olunca alınan karar için çok da mantıksız diyemeyiz.

Ön sipariş ile satın alan oyunculara para iadesi yapılacak!

SEGA tarafından yapılan açıklamaya göre oyunu ön sipariş ile satın alan oyuncular, para iadesi alacaklar. SEGA, bu sürecin otomatik olarak yürütüleceğini açıkladı ve ön sipariş ile FM 25 alan tüm oyunculardan özür diledi.

Şirket, bundan sonraki süreçte Football Manager 26'ya odaklanacak. 2023'ün sonlarında piyasaya sürülen FM 24 ise bu süreçte güncelleme almayacak. Oyunseverlerin elindeki tek çözüm, FM 24'e kaldıkları yerden devam etmek olacak.