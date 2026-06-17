Take-Two CEO'su GTA 6'nın Çıkış Tarihini Bir Kez Daha Doğruladı: Peki Oyun Neden Bu Kadar Gecikti?

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, verdiği bir röportajda GTA 6'ya yönelik soruları yanıtladı.

GTA 6 için meraklı bekleyişimiz sürüyor ve hâlâ oyunun son açıklanan çıkış tarihinde çıkmayacağı ve erteleneceği yönünde iddialar var ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

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TikTok üzerinde popüler olan "The School of Hard Knocks" hesabına bir sokak röportajı veren ünlü CEO, GTA 6'nın bu yıl 19 Kasım tarihinde çıkış yapacağını kesin bir dille yeniden doğruladı.

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GTA 6'nın çıkışı neden bu kadar uzun sürdü?

GTA 5'in çıkışının üzerinden tam 13 yıl geçmiş olması, oyuncuların sabrını zorlayan en büyük etkendi. Strauss Zelnick, röportajda bu devasa zaman dilimine de açıklık getirdi.

CEO, "Rockstar'daki ekip gerçekten daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapmayı hedefliyor. Bu gerçekten çok zor ve çok uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı. Oyunun geliştirme sürecinde sınırları zorladıklarını belirten Zelnick, gecikmelerin arkasında yatan asıl sebebin kaliteden ödün vermemek olduğunu söyledi.

Daha önemlisi ise Zelnick, oyunun pazarlama faaliyetlerinin yakından başlayacağını söyledi. Bu da uzun süredir beklenen üçüncü fragmanın bu yaz döneminde yayınlanabileceğinin net bir göstergesi.