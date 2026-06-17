Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Take-Two CEO'su GTA 6'nın Çıkış Tarihini Bir Kez Daha Doğruladı: Peki Oyun Neden Bu Kadar Gecikti?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, verdiği bir röportajda GTA 6'ya yönelik soruları yanıtladı.

Take-Two CEO'su GTA 6'nın Çıkış Tarihini Bir Kez Daha Doğruladı: Peki Oyun Neden Bu Kadar Gecikti?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6 için meraklı bekleyişimiz sürüyor ve hâlâ oyunun son açıklanan çıkış tarihinde çıkmayacağı ve erteleneceği yönünde iddialar var ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kaç Yıl Geçerse Geçsin Hâlâ Eskimeyen Bütün GTA San Andreas Hileleri

Kaç Yıl Geçerse Geçsin Hâlâ Eskimeyen Bütün GTA San Andreas Hileleri

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

TikTok üzerinde popüler olan "The School of Hard Knocks" hesabına bir sokak röportajı veren ünlü CEO, GTA 6'nın bu yıl 19 Kasım tarihinde çıkış yapacağını kesin bir dille yeniden doğruladı.

İçerikten Görseller

Take-Two CEO'su GTA 6'nın Çıkış Tarihini Bir Kez Daha Doğruladı: Peki Oyun Neden Bu Kadar Gecikti?
2

GTA 6'nın çıkışı neden bu kadar uzun sürdü?

2

GTA 5'in çıkışının üzerinden tam 13 yıl geçmiş olması, oyuncuların sabrını zorlayan en büyük etkendi. Strauss Zelnick, röportajda bu devasa zaman dilimine de açıklık getirdi.

CEO, "Rockstar'daki ekip gerçekten daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapmayı hedefliyor. Bu gerçekten çok zor ve çok uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı. Oyunun geliştirme sürecinde sınırları zorladıklarını belirten Zelnick, gecikmelerin arkasında yatan asıl sebebin kaliteden ödün vermemek olduğunu söyledi.

Daha önemlisi ise Zelnick, oyunun pazarlama faaliyetlerinin yakından başlayacağını söyledi. Bu da uzun süredir beklenen üçüncü fragmanın bu yaz döneminde yayınlanabileceğinin net bir göstergesi.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Gta 6 Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com