Ford, Drag Yarışları İçin 1.400 Beygirlik Mustang Üretti

Ford, 1.400 beygirden fazla güç üretmesi beklenen ve drag yarışlarında kullanılması amaçlanan bir Mustang Cobra prototipi geliştirdi. Aracın oldukça ciddi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Elektrikli motorlar, yüksek performans sergilemek ve birden hızlanmak konusunda oldukça iyidir. Bu yüksek verimliliğe sahip ve kompakt motorlar, sahip oldukları tork kuvvetinin neredeyse tamamını bir anda kullanabilir.

Yine de otomobil kullanıcıları elektrikli otomobillere pek güvenmiyor. Örnek vermek gerekirse ABD’de otomobil sahiplerinin yaklaşık %98’lik kısmı, elektrikli araçlara pek sıcak bakmıyor. Bu yüzden de Ford, onları can evinden vurmaya karar verdi ve yeni bir Mustang üzerinde çalışmaya başladı.

1.400 beygirlik canavar:

Ford, özellikle drag yarışlarında kullanılmak üzere 1.400 beygirin üzerinde güç üretebilecek bir Mustang Cobra Jet 1400 prototipi üretti. Aracın torku da 1.500 Nm seviyesine çıkabiliyor. Yani bu otomobil, drag pistinde karşınıza çıkmasını istemeyeceğiniz bir araç.

Ford Performance Motorsports’tan Mark Rushbrook, “Proje, bizim için bir meydan okumaydı ancak severek üstüne atladığımız bir projeydi. Cobra Jet 1400 projesini oldukça deneyimli olduğumuz yarış otomobili paketinde elektrikli güç sistemleri geliştirmek için bir fırsat olarak gördük; bu yüzden de erişmek ve geçmek istediğimiz performans kıstaslarımız vardı” ifadelerini kullandı.

Formula 1, Formula E ve Le Mans gibi yarışlarda yer alan araçlar için elektrik sistemleri ve kontrol donanımları üreten, üst düzey elektrikli motorların aranan ismi olan Cascadia Motion’dan gelen aksamı kullanan Ford, kendi elektrikli motorunda da performans sınırlarını zorlayarak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi.

Prototipin özellikleri bilinmiyor:

Ne yazık ki Ford, bu prototipin özellikleri hakkında bir açıklama yapmadı. Aracın bataryası hakkında bir açıklama da gelmedi ancak söz konusu yarışlarsa küçük ve hafif bir batarya görmemiz olası. Ayrıca bu batarya, muhtemelen enerji açısından değil de güç iletimi açısından ön plana çıkacak şekilde tasarlanacaktır.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre otomobil, 400 metrelik mesafeyi tamamladığında saatte 273 kilometre hıza ulaşmayı başarıyor. Ford’un açıkladığı planlara göre aracı bu yılın ilerleyen dönemlerinde görebileceğiz. Hatta aracın bir de test videosu yayınlandı. Yani pistler tekrar açıldığında Ford, sessiz ama etkili bir araçla sahneye çıkabilir.