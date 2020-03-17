Ülkemizin köklü otomotiv şirketlerinden Ford Otosan, Türkiye’de elektrikli ticari araç üretimine başlayacaklarını açıkladı. Firma ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını sebebiyle Gölcük’teki fabrikasında üretime 4 Nisan’a kadar ara vereceğini duyurdu.

Amerikan otomotiv devi Ford’a ait ticari modellerinin üretiminde Avrupa’daki tek adres konumunda olan Ford Otosan, Türkiye’de elektrikli araç üretimine başlayacaklarını açıkladı. Bu önemli gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Önümüzdeki yıl Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracını üretip, dünyaya satmak için hazırız” dedi.

Ford’un bu kararı almasında, gelişmiş tedarik zincirleri ve altyapılarının önemli bir rol oynadığını belirten Yenigün, “Ford, globalde üreteceği araçların parçalarını buradan tedarik etmek üzere, bizim organizasyonumuz içinde bir ekip kurdu. Ekip, satın alma genel müdür yardımcısının altında çalışıyor. Organizasyonu yeni kurduk. Daha iki ay oldu” ifadelerini kullandı.

Yenigün ayrıca Türkiye’yi de tehdit eden yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle dünyada büyük bir belirsizlik yaşadığındığını da söyledi. Ticaretin adeta durma noktasına geldiğini belirten Ford Otosan Genel Müdürü, "Avrupa'da ekonomide duraklama var. En çok Almanya'ya güveniyorduk ama orada da tökezleme başladı. Geçen hafta Avrupa'da artık korona paniği de başladı ve olaylar çok hızlı gelişti. Bu ticaretin durması demek. İspanya benzer sinyaller veriyor, Almanya'da ölümler arttı. Bunların rakamlara, sonuçlara nasıl yansıyacağını öngöremiyoruz” şeklinde konuştu.

Ford Otosan, üretime ara verdi

Ford Otosan, Yenigün’ün bu açıklamalarından kısa bir süre sonra, Gölcük'te bulunan fabrikasında üretime 4 Nisan'a kadar ara verdiğini duyurdu. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğu, bu kapsamda 30 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara verildiği ifade edildi.