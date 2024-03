Epic Games, Fortnite’ın Battle Royale modunun 5. bölüm 2. sezonunu bugün yayımladı. Yunan mitolojisi temalı sezon, birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Lego’dan Rocket Racing’e kadar içine eklenen onlarca mod ile bir oyundan ziyade oyun platformuna dönüşen Fortnite’ın yepyeni Battle Royale sezonu bugün çıkış yaptı. 5. bölümün 2. sezonu olacak yeni serüven, şu anda oyuna indirilebiliyor.

Epic, 2. sezonda neler sunulacağını da paylaştı. “Mitler ve Ümitler” isimli Sezon, Yunan mitolojisi temasına sahip olurken yeni konumlardan karakterlere kadar birçok yeniliği beraberinde getirecek.

Adaya yeni konumlar geldi

2. sezonda haritaya Yunan mitolojisiyle eşleşmiş yeni konumlar eklendi. Bunlar arasında Zeus’un evi Olimpos Dağı da yer alıyor. Ayrıca Gazap Geçidi, Ölüler Diyarı, Muharebe Meydanı gibi yerler de Battle Royale’e eklendi.

Yunan tanrılarının da yer aldığı yepyeni karakterler

Antik Yunan temalı olunca tabii ki bununla alaklı yeni karakterleri de görüyoruz. Epic, yeni battle pass’i satın alanların Afrodit, Medusa, Zeus, Artemis, Hades, Kerberos, Poseidon gibi karakterlerin kilidini açabileceğini ifade etti. Bu karakterlerle bazı özel güçlerin de geleceğini ekleyelim.

Ayrıca Avatar: The Last Airbender evreninde geçen animasyon The Legend of Korra’daki “Korra” karakteri de oyuna eklendi. Bu karakterin dizideki gibi su bükme yeteneği olacak.

Diğer yenilikler

5. bölüm 2. sezon, yeni güçler ve silahları da getiriyor. Örneğin Zeus’un yıldırımı, havaya yükselerek hedeflerinize yıldırımlar saçmanızı sağlayacak. Bu gücün, üç azami yükü kullanılabilecek ve her bir yük arasında bekleme süresi olacak. Bu gücü adaya eklenen Zeus’u alt ederek kullanabileceksiniz.

Ayrıca uçma gücü veren İkarus’un Kanatları da eklendi. Adadan erişebileceğiniz bu kanatlar, göklerde süzülüp düşmanlarınızın üzerine hızla inmenizi sağlıyor. Epic, sezonun ilerleyen zamanlarında Hades’in Zincirleri isimli gücün de Battle Royale’e ekleneceğini söylüyor.

Bunlar dışında haritadaki yeni silahlar da sezonda yer alıyor. Bu silahların normal versiyonlarını adada bulmak mümkün ancak eşsizleri istiyorsanız öncden olduğu gibi farklı boss’ları alt etmeniz gerekecek. Silahlar arasında Bekçi Pompalı Tüfeği, Avcı Özel Nişancı Tüfeği, Alamet Hafif Makineli Tüfeği gibi silahlar yer alıyor.

Son olarak önceki sezondan sevilen silahların kalacağını da belirtelim. Epic; çekiç pompalı, dehşet taarruz tüfeği, çılgın otomatik pompalı, korucu tabancası, keskin nişancı tüfeği, yıldırım seri hafif makineli tüfek gibi silahların yeni sezonda da karşımıza çıkacağını belirtiyor.

Fortnite 5. bölüm 2. sezon fragmanı

Yeni sezonla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.