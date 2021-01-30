Fortnite Mobile'da Gözü Birincilikte Olanlar İçin 7 Taktik

Mobil FPS dünyası yanıp tutuşurken, Fortnite gibi popüler kültür içeriklerini oyununa yerleştirip oyuncularını aksiyona çıkaran bir oyuna başladıysanız bu taktiklere ihtiyacınız var.

Epic Games’in popüler FPS oyunu Fortnite’ın hızlı çıkışı ardından gelen, Fortnite Mobile Android ve iOS platformunda yerini aldı. Sizler için hazırladığımız 7 Fortnite mobile taktiği ile başarı ve kazanmaya giden yolda hızlanacaksınız. Fortnite taktikleri geliştirme konusunda ciddi bir birikim ve oyun deneyimi gerekliliğini hepiniz biliyorsunuz. Bu oyunu PubG Mobile gibi oynamamanız gerektiğinin umarım farkındasınızdır.

Mobil FPS oyunlarda en büyük sorun hızlı hareket etmek ve nişan alabilmek. Fortnite ekstra hızlı hareket etmeyi gerektiren bir oyun keza hem çatışmalara girip hem de bina dikmek oldukça zor bir iş. Mobil FPS oyunları profesyonelleri bu konuda saatlerce antrenman yapıyorlar. Özellikle bu kadar zaman telefon başında vakit geçiremeyecek arkadaşlarımız için muazzam taktiklere hazır olun.

Adım adım Fortnite Mobile taktikleri:

Adım #1: Oyuna girmeden önce yapılacaklar listesi

Adım #2: Building pratiği

Adım #3: Rotanıza en hızlı yolla inin

Adım #4: Diğerlerine uzak oynayın

Adım #5: Silahları tanıyın

Adım #6: Nişan alma pratiği yapın

Adım #7: Ekipman desteği alın

Adım #1: Yeni bir oyuna Girmeden Önce Yapılacaklar

Ellerinizi ısıtın

Telefonunuzu şarj edin

Gereksiz pil tüketen uygulamaları kapatın.

Fortnite Mobile ve hemen her FPS oyununda kazanmak ve daha iyi oynamak için mutlaka oyuna girmeden önce ellerinizi ısıtın. Bu bir topu sıkıp bırakmak olabilir, ellerinizi bir dakikalığına aç kapat yapmakta olabilir. Telefon şarjı, mobil oyunlar için en önemli maddelerden biri. Şarj kapasitesi düşen telefonun performansı da düşmeye başlar. Bu nedenle telefonunuzun şarjı mutlaka olsun. Mobil oyunların tamamında geçerli olan bu kuralda mutlaka ama mutlaka gereksiz şarj tüketecek tüm uygulamaları kapatın.

Adım #2: Building pratiği

Merdiven ve zemin yapıp kırın

Merdiven ve çatı pratiği yapın

"Edit" pratiği yapın

Fortnite PC ve mobile versiyonunda en önemli şey building. Maçlara girmeden önce mutlaka en az on dakika building antremanı yapmanızı öneriyoruz. Merdiven ve zemin idmanları oyun içinde hızlı building yapmanızı sağlayacak.

Fortnite Mobile’da da çatışma sırasında merdiven yapıyor ve sağ ya da sol tarafınızdan atış geliyorsa çatı yapıp kırmak bu noktada en güvenli defans yöntemi. Hızlı pratikler konusunda çalışarak bu konuda aksiyon alabilirsiniz.

Duvarlara edit yapma pratiği yine Fortnite mobile için en önemli çatışma taktiklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Savaşlar sırasında building her şartta ciddi bir emek ve pratik isteyen bir iş. Mutlaka bu çalışmaları eliniz alışına kadar yapmalısınız.

Adım #3: Rotanıza en hızlı yolla inin

Fortnite Mobile’da otobüsten atladıktan sonra masaüstü versiyondaki gibi gezme inceleme şansınız yok. Ne kadar hızlı olursanız o kadar hızlı eşya toplarsınız. Küçük ekranda rakiplerinizi seçmek zor olacağı için mesafeyi hızlı katetmek en sağlıklı.

Atlayacağınız noktayı kafanızda çok iyi belirleyin. Rotanızı kafanızda daha öncesinde oluşturun ve otobüsten atladıktan sonra vakit kaybetmeden dalış gerçekleştirip iniş yapın. Önce evlere saldırıp silah ve mühimmat toplayıp aksiyona öyle dalın. Bu arada atlayacağınız noktadaki evlere ve muhtemel kasa noktalarını ezberlemenizi öneriyoruz.

Adım #4: Diğerlerine uzak oynayın

Fortnite Mobile’da çatışma aramak her zaman çok mantıklı bir fikir olmayabilir. Bu noktada kendinize uygun bir taktik geliştirmeniz gerekmekte. Birçok oyuncunun tercihi geride kalıp, rakiplerini hazırlıksız yakalamak. Bu yöntem çoğu zaman işe yarıyor.

Fırtınaya yakın oynamaksa ikinci bir seçenek. Fırtına çizgisinde hide & attack (saklan ve saldır) taktiği kullanarak rakiplerinizi arkalayabilirsiniz. Özellikle yeni bir oyuncuysanız adaptasyon sürecinde oldukça işinize yarayacak bir taktik olduğunu söylememiz gerekli.

Adım #5: Silahları tanımak

Fortnite Mobile’da hangi silahları kullanacağınız çok önemli. Diğer oyunlardaki gibi silahlar pek görüldüğü gibi olmayabiliyor. Mesela tam otomatik bir silah görüntüsünü anımsatan bir tüfek pompalı çıkabiliyor. Bundan dolayı silahları tanımanız o kadar önemli ki pompalıyla uzak mesafelere sıkmaya kalkmayın, tabiri caizse rakiplerini "ağzınıza vururlar"

Bu noktada yine pratik modunda bütün silahları tanıtıp, en rahat hareket edebildiğiniz ve hedefe atış yapabildiğiniz silahı seçmek oldukça elzem. Kendinize güzel bir envanter listesi hazırlayın ve oyunda gördüğünüzde anında yapışın.

Adım #6: Nişan almayı iyi öğrenin

Her FPS oyunda olduğu gibi Fortnite Mobile’da da nişan almak elbette oldukça önemli. Sağa sola rastgele atış yapmak yerine nişan alıp ateş etmek en sağlıklısı. Aim almak konusunda ilk etapta oldukça zorlanabilirsiniz uyarmalıyız.

Pratik modunda yine nişan pratikleri yapabilirsiniz ancak şunu unutmayın, pompalı bir tüfekle yakın mesafede karşınızdaki rakibin kafasına nişan almak yerine karnına nişan almak daha fazla hasar verecektir. Yine uzak mesafedeki bir kullanıcının önce zırhına bakıp arkasından kafasına nişan almak daha hızlı rakibinizi ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket olacaktır.

Adım #7: Ekipman desteği alın

Android ve iOS telefonlarda Fortnite Mobile oynarken ekipman desteği alabilirsiniz. Piyasada çok uygun fiyatlara mobil konsol ekipmanları satılıyor. Joystickle FPS oynamaya alışkın oyuncular için adaptasyon süresi gerçekten düşüyor.

Fortnite Mobile’da aynı Pubg Mobile gibi mobil oyun joysticklerini tercih etmeniz oyundaki performansınızı arttıracaktır. Diğer Bluetooth cihazları deneyen kullanıcılarda olacaktır ama en mantıklı seçenek iOS veya Android uyumlu bir Joystick oldukça işinizi görecek.

Fortnite Mobile sistem gereksinimleri

Android: İşletim Sistemi: Android 8 Ram: 4GB Hafıza: 4GB yer GPU: Adreno 530, Mali-G71 MP20, Mali - G72 MP12

​ iOS: iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone SE iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone X iPad Pro iPad Mini 4 iPad Air 2



Fortnite Mobile Android platformda ise birçok telefon seçeneğiniz mevcut. Örnek vermek gerekirse Xiaomi Mi5’de de, Huawei P9 Lite’da da bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Fortnite Mobile’ı Google Play’den hemen indirip kurarak rekabet arenasına katılabilirsiniz. Fortnite Mobile’da kazanma taktiklerini sizlere sunduk, sizde yorumlar bölümünde kendi taktiklerinizi paylaşabilirsiniz.