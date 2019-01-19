  • Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaştı

Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı

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Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı
Açık dünya yarış oyunu olan Forza Horizon 4, Windows 10 ve Xbox One'larda 7 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Playground Games’in açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 4, geçtiğimiz yıl yayınlandığı ekim ayından bu yana 7 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bu devasa rakama ise Xbox One ve Windows 10 bilgisayar oyuncularıyla ulaştı. Ayrıca, oyun Xbox Play Anywhere platformunda da eş zamanlı olarak yayınlandı.

Sadece Birleşik Krallık’ta yayınlandığı hafta 2 milyondan fazla oyuncuya ulaşan oyun, “Konsol jenerasyonunda en çok satan yarış oyunu” tacının da sahibi oldu. Takip eden üç ayda da 5 milyon oyuncu kazanmayı başardılar.

Ne kadar oyunun Xbox Game Pass sistemi ile oyuna ulaştığı bilgisi ise kesin bir sayı olarak paylaşılmadı fakat milyonlarca oyunun kullandığı tahmin ediliyor. Microsoft’un abonelik sistemli oyun servisi konusundaki ısrarında hedeflediği noktaya doğru ilerlediği söylenebilir.
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Oyun, düzenli olarak güncelleme almaya devam ederken, ilk genişleme paketi olan Fortuna Island’da geçtiğimiz ay yayınlandı.

Oyunun standart sürümü 260 TL, delüks sürümü 350 TL ve ultimate sürümü ise 400 TL.
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Kaynak : https://www.neowin.net/news/forza-horizon-4-now-has-over-seven-million-players-across-xbox-one-and-windows-10
Etiketler: xbox one, forza horizon 4
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