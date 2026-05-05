EA FC 26'ya Türkiye A Milli Takımı Geliyor Olabilir: İlk Açıklama Geldi!

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay'ın yaptığı yeni bir açıklamanın ardından gözler EA'ye çevrilmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay'ın yaptığı son açıklama, Türk futbolseverler arasında önemli bir yankı uyandırdı. Atalay'ın EA FC 26 için Haziran ayını işaret ederek verdiği müjde, yıllardır beklenen bir gelişmenin kapıda olduğunu gösteriyor.

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay yaptığı açıklamada "Haziran’da çok büyük bir sürpriz var EA SPORTS’ta. Çok büyük. Yıllardır istediğiniz şey olacak gibi." ifadesini kullandı.

Milli takımımız EA FC serisine geri dönüyor olabilir

Atalay'ın bu gizemli ama bir o kadar da iddialı sözlerinin ardından kulislerdeki en güçlü iddia, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın nihayet oyuna eklenecek olması.

Türk oyuncular, uzun bir süredir seride yer almayan milli takımın eksikliğini dile getiriyor ve her yeni oyunda bu hasretin bitmesini umuyordu. Atalay'ın "yıllardır istediğiniz şey" vurgusu bu ihtimali güçlendiriyor.

2026 Dünya Kupası ve lisans çıkmazdı

Haziran ayının işaret edilmesi elbette tesadüf değil. Haziran ayı aynı zamanda ülkemizin de katılmaya hak kazandığı ve boy göstereceği Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi ancak burada dikkat çeken çok önemli bir detay var.

EA'in elinde bu yıl resmî Dünya Kupası lisansı bulunmuyor. Bilindiği üzere EA ve FIFA arasındaki lisans anlaşmasının sona ermesinin ardından seri yoluna FC markasıyla devam ediyor. Bu nedenle EA SPORTS FC 26'da resmi logoların ve isimlendirmelerin kullanıldığı bir FIFA Dünya Kupası modu görmeyeceğiz. Yine de milli takım lisansları alındığı takdirde lisanssız bir kupa formatı ile oyunda görmemiz muhtemel.

Nasıl bir güncelleme bekleniyor?

Resmi turnuva lisansı olmamasına rağmen EA'in Haziran ayında getireceği bir güncellemeyle kendi oluşturduğu uluslararası bir yaz turnuvası modu (veya etkinliği) yaratması bekleniyor.

Bu güncelleme kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da kadrosu, formaları ve bayrağıyla birlikte resmî bir şekilde oyuna entegre edilmesini bekliyoruz.

