Faydaları ve zararları ile ilgili birçok tartışma olsa da oyun tutkunları için video oyunları oynamak âdeta bir yaşam tarzı. Peki bilim, FPS oyunları başta olmak üzere, çeşitli oyun türlerinin faydaları ile ilgili ne diyor? Haydi inceleyelim.

Literatürde yer alan “Enhancing Cognition with Video Games: A Multiple Game Training Study” (Video Oyunlarıyla Bilişselliği Geliştirme: Çoklu Oyun Eğitim Çalışması) isimli bir çalışma, oyun tutkunlarını mutlu edecek bir sonuca ulaştı.

Araştırmanın temel amacı, aksiyon oyunları dışında kalan video oyunlarının bilişsel performans üzerindeki etkilerini incelemek.

Öncelikle araştırmanın metodolojisini incelemekte fayda var.

Araştırma, düzenli video oyunu oynamayan ve yaş ortalaması 21 olan 75 katılımcının her birine farklı türde oyunlar oynatılarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, katılımcılara aksiyon (FPS), mekânsal hafıza, üçlü eşleştirme, gizli nesne ve ajan tabanlı yaşam simülasyonu türlerinde oyunlar oynatılıyor ve katılımcıların her bir oyunu, 4 hafta boyunca günde bir saat, haftada beş gün süreyle oynaması isteniyor.

Çalışma boyunca, dikkatli göz kırpma, çoklu nesne izleme, bilişsel kontrol, görsel arama ve mekânsal çalışma belleği gibi zihinsel süreçler inceleniyor.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Aksiyon (FPS) oyunları bilişsel beceriler üzerinde en büyük etkisi olan oyun türü!

Araştırma bulgularına göre, aksiyon oyunu oynayan katılımcıların kısa süreli görsel dikkatlerini arttırdığı ve katılımcıların dikkat yönetiminde gelişmeler olduğu belirtiliyor.

Ek olarak, aksiyon oyunlarının birden fazla nesneyi aynı anda izleme ve dikkat dağıtıcı unsurları filtreleme becerilerini geliştirdiği tespit ediliyor.

Başka bir deyişle, bu tür oyunların görsel dikkat ve çoklu görev yönetimi için gereken zihinsel kontrolü güçlendirdiği sonucuna ulaşılıyor.

Gizli nesne ve eşleştirme oyunları açısından bakıldığındaysa, bu tür oyunların görsel arama hızında ve doğruluğunda iyileşmeler sağladığı görülüyor.

Açıklamak gerekirse, bu tür oyunların oyuncuların geniş bir alanda detaylı arama yapmalarını gerektirdiğinden dolayı görsel dikkat ve algı konusundaki keskinliğini arttırdığı söyleniyor.

Mekânsal bellek ve gizli nesne bulma oyunlarının katılımcıların mekânsal hafıza konusundaki performansını arttırdığı ve karmaşık düzenlerdeki nesneleri hatırlama becerilerini geliştirdiği ifade ediliyor.

Aksiyon ve eşleştirme oyunlarınınsa sözel bellek testlerinde anlamlı iyileşmeler sağladığı, yani bu oyunlar stratejik planlama ve görev geçişleri gibi unsurlar içerdiğinden oyuncuların karmaşık zihinsel süreçlerdeki performansını arttırdığı ifade ediliyor.

Özetle, araştırma yalnızca aksiyon oyunlarının değil farklı oyun türlerinin de zihinsel becerileri geliştirebileceğini gösteriyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin daha doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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